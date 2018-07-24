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Tercih robotuyla daha hızlı işlem

Üniversite adaylarının hem hızlı hem de en gerçekçi cevabı alabilmesi için özel olarak geliştirilen Study-Away tercih robotunu kullanması yeterli olacak.

İHA | 24.07.2018 - 14:50..
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ÖSYM sınav takvimine göre 31 Temmuz’da açıklanacak. Öğrenciler YKS sonuçlarını AİS üzerinden öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihler, 07-14 Ağustos tarihlerinde yine AİS üzerinden alınacak.

Robotu geliştiren Study-Away sitesinin kurucu ortaklarından Gençoğlu ailesinin girişimci yeni kuşak üyeleri Mümin ve Alihan Gençoğlu ile eğitim danışmanları Ceren ve Ali Yücad, bu tür yeniliklerle üniversite sınavına giren 2.5 milyon gencin stresini bir nebze olsun azaltmayı hedefliyor.

HIZLI SONUÇ

Kurucuların temel görüşü, "Bugüne kadar geliştirilen üniversite arama sitelerinden farklıyız çünkü biz her alanın uzmanından yararlandık ve Türkiye’nin en donanımlı eğitim sitesini yaptık" cümlesiyle özetleniyor.

Çünkü Study-Away tercih robotunu deneyen her aday, saniyeler içinde gerçeğe en yakın yanıtı alacaklarını bizzat deneyimleme şansına sahip. Ayrıca, eski mezunların yorumlarını okuyarak en net ve gerçekçi bilgiye ulaşmış oluyorlar.

Tercih robotuyla daha hızlı işlem


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