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Terk edilince kızıp evini yaktı

Konya’da, eşi tarafından terk edildiği öne sürülen kişi, evini ateşe verdikten sonra ortadan kayboldu.

İHA | 12.02.2018 - 13:56..
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Konya’nın Selçuklu ilçesinde, saat 12.00 sıralarında, eşi tarafından terk edildiği ileri sürülen Y.T. bavulunu toplayarak apartmanın 8. katında bulunan ve kiracısı olduğu daireyi ateşe verip kaçtı. Daireden alevler yükseldiğini gören apartman sakinleri polisi arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürülürken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı.

Terk edilince kızıp evini yaktı

"ÖNCEDEN DE YAKMIŞ"

Evini yaktığı iddia edilen Y.K.’nın komşusu Sinan Çatak ise, “Benim komşumdu yan tarafımda. Çantayı doldurmuş kendi eşyalarını almış evi yakmış gitmiş. Böyle bir şey olur mu ya? Bir de hasta diyorlar. Hasta insan bunu yapar mı? Bir dünya insan oturuyor burada. 40 aile var burada. Olmaz ki ev yanıyor, yukarı gitti şu anda... Ben 7 aydır burada oturuyorum. İki sefer gördüm. Evden dışarı çıkmayan bir insandı. Önceden de başka bir yerde oturuyormuş orayı da yakmış gitmiş.” şeklinde konuştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Terk edilince kızıp evini yaktı

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