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Terör destekçileri İngiltere'yi karıştırdı

Türkiye'nin Afrin'de YPD'yi köşeye sıkıştırması üzerine dünyanın her yerinde ayaklanan PKK yandaşları, Londra ve Manchester'da tren istasyonlarını işgal etti.

AA | 12.03.2018 - 05:06..
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Terör destekçileri İngiltere'yi karıştırdı

ABD tarafından silahlandırılan PKK'nın Avrupa'da yuvalanan sempatizanları bu kez de Londra ve Manchester da ortaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'in merkezine girmesine kısa bir süre kala son çırpınışlarını yapan terör yandaşları, istasyonlardaki seferleri durdurdu.

LONDRA VE MANCHESTER'DA HAYATI FELÇ ETTİLER

Türkiye karşıtı sloganlar atarak ellerinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini taşıyan PYD/PKK sempatizanları, Londra ve Manchester'da hayatın saatlerce felç olmasına neden oldu.

Taşkınlık çıkararak İngiliz polisiyle defalarca karşı karşıya gelen sempatizanlar, Londra'da King's Cross ve Manchester'da Piccadilly tren istasyonlarını işgal etti.

Terör destekçileri İngiltere'yi karıştırdı

YOLCULAR VE POLİSLERE ZORLUK ÇIKARDILAR

PYD/PKK sempatizanları, ellerinde terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla Türkiye ve Zeytin Dalı Harekatı'nı hedef alan dövizler taşıdı.

Güvenlik güçlerinin uyarılarını dikkate almayan terör örgütü yandaşları, çocuklarıyla seyahat eden ailelerin korkarak bölgeden uzaklaşmasına neden oldu. Tren istasyonlarının işgali nedeniyle trafik ve toplu taşıma saatlerce aksamalı gerçekleşti.

Terör destekçileri İngiltere'yi karıştırdı

SALDIRGANLARDAN BAZILARI GÖZALTINA ALINDI

Manchester'da Piccadilly tren istasyonu, yaklaşık 3 saat kapatıldıktan sonra yerel saatle 16.00'da yeniden hizmete açıldı.

İngiliz ulaştırma polisi Mark Cleland, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Öğleden sonraki vakaya karışanlar ağır incelemeye, gözaltı ve yargılamaya tabii olacaklar." ifadesini kullandı.

Terör destekçileri İngiltere'yi karıştırdı

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