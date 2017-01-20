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Terör mağduru öğrencilerin karnelerini komutanlar dağıttı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, İlçe Kaymakamı Mehmet Mut ile öğrencilere karne dağıttı.
20.01.2017 - 14:46
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