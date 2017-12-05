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Terör operasyonunda kalemtıraşlı patlayıcı ele geçirildi

Türkiye sınırları içinde yapılan yüzlerce PKK operasyonunda, örgütün inlerine girildi. Tonlarca mühimmat imha edildi. Terör örgütü yakalanmamak için çocukların okul malzemelerini kullanmaya başladı.

AA | 05.12.2017 - 08:57..
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Terör operasyonunda kalemtıraşlı patlayıcı ele geçirildi

Siirt'in Eruh ve Pervari ilçe sınırları arasında PKK'lı teröristlere yönelik "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emre Operasyonu"nda 18 sığınak tespit edildi ve çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatlar, İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda basın mensuplarına gösterildi.

Terör operasyonunda kalemtıraşlı patlayıcı ele geçirildi

246 KALEMTIRAŞLI PATLAYICI DÜZENEĞİ

Albay Uğur Özmen, ele geçirilen 12 kalaşnikof, biksi, RPG-7 roketatar, 16 el bombası, 2 "Bangalore Torpedo", 2 mayın, 188 kilogram amonyum nitrat, 3 kilogram C4 ve A4 patlayıcı, 246 kalemtıraşlı patlayıcı düzeneği, 8 bin 324 fişek, 52 uçaksavar mühimmatı, 15 doçka mühimmatı ve 18 telsizi basın mensuplarına gösterdi.

Patlayıcı düzeneklerinde kalemtıraş kullanılması dikkati çekti.

Terör operasyonunda kalemtıraşlı patlayıcı ele geçirildi

Terör operasyonunda kalemtıraşlı patlayıcı ele geçirildi

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