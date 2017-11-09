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Terör örgütü DEAŞ Suriye'deki son kalelerini kaybetti

Örgüt, Haseke'nin Merkede beldesini terör örgütü PKK/PYD'ye, Deyrizor'un Bukemal ilçesini Esad rejimine çatışmadan teslim etti.

09.11.2017 - 14:30
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Terör örgütü DEAŞ Suriye'deki son kalelerini kaybetti

Terör örgütü DEAŞ, Suriye'nin kuzeydoğusunda, büyük kısmını PKK/PYD'nin işgal ettiği Haseke'deki son kalesi Merkede'den çatışmadan çekildi.

Böylece Haseke'nin tamamına yakını PKK/PYD'nin kontrolüne girmiş oldu.

PETROL ESAD'A KALDI

Örgüt, eş zamanlı olarak Irak sınırındaki Deyrizor'un Bukemal ilçesinden de çekildi.

Rejim, Rusya ve İran'ın desteğini alarak, Deyrizor kent merkezini 3 Kasım'da ele geçirmişti. Bukemal'a yönelik operasyona, Irak sınırından top atışıyla Haşdi Şabi güçleri de destek sağladı.

DEAŞ'IN SON ÇIRPINIŞLARI

DEAŞ, halen Deyrizor kırsalında sınırlı bir alanda varlık gösteriyor.

3 YIL OLDU

Irak sınırındaki Deyrizor ve Bukemal ilçesi, Temmuz 2014'te DEAŞ'ın kontrolünde girmişti.

PETROLÜN BAŞKENTİ DEYRİZOR

Bölgenin petrol ve doğalgaz haritasında Deyrizor'un bu konuda adeta "başkent" olduğu görülüyor.

Deyrizor'un petrol ve doğalgaz haritası haberi

Terör örgütü DEAŞ Suriye'deki son kalelerini kaybetti

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