1 Erdoğan: Gazilere saldıranlar cezasını görecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da gazilerimize saldıran canilere sert sözlerle tepki gösterdi.

2 Tarkan: 'Kadına şiddete hayır' diye haykıralım Megastar Tarkan önüne bir türlü geçilemeyen kadına yönelik şiddete isyan etti.

3 İmplantla ilgili merak edilenler Korkmayın! İmplant tedavisi zannedildiği kadar ağrılı bir işlem değil.

4 Kargodan 'şişme kadın' çıkınca görevlinin telefonunu aldı İnternetten aldığı cep telefonu yerine kargoyla 'şişme kadın' gönderilen K. Ş., bıçak zoruyla kargo çalışanının cep telefonunu gasp etti

5 Mars yolculuğu için iki milyon kişi rezervasyon yaptırdı NASA'nın gerçekleştireceği Mars yolculuğuna, iki milyon 429 bin 807 kişinin rezervasyon yaptığı duyuruldu.

6 Terör örgütü DEAŞ Suriye'deki son kalelerini kaybetti Örgüt, Haseke'nin Merkede beldesini terör örgütü PKK/PYD'ye, Deyrizor'un Bukemal ilçesini Esad rejimine çatışmadan teslim etti.