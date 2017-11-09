Terör örgütü DEAŞ Suriye'deki son kalelerini kaybetti

Terör örgütü DEAŞ, Suriye'nin kuzeydoğusunda, büyük kısmını PKK/PYD'nin işgal ettiği Haseke'deki son kalesi Merkede'den çatışmadan çekildi.
Böylece Haseke'nin tamamına yakını PKK/PYD'nin kontrolüne girmiş oldu.
PETROL ESAD'A KALDI
Örgüt, eş zamanlı olarak Irak sınırındaki Deyrizor'un Bukemal ilçesinden de çekildi.
Rejim, Rusya ve İran'ın desteğini alarak, Deyrizor kent merkezini 3 Kasım'da ele geçirmişti. Bukemal'a yönelik operasyona, Irak sınırından top atışıyla Haşdi Şabi güçleri de destek sağladı.
DEAŞ'IN SON ÇIRPINIŞLARI
DEAŞ, halen Deyrizor kırsalında sınırlı bir alanda varlık gösteriyor.
3 YIL OLDU
Irak sınırındaki Deyrizor ve Bukemal ilçesi, Temmuz 2014'te DEAŞ'ın kontrolünde girmişti.
PETROLÜN BAŞKENTİ DEYRİZOR
Bölgenin petrol ve doğalgaz haritasında Deyrizor'un bu konuda adeta "başkent" olduğu görülüyor.
Deyrizor'un petrol ve doğalgaz haritası haberi