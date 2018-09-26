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Terör örgütü PKK Deyrizor'da 10 sivili öldürdü

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Deyrizor ilinde bir köyü bastı, en az 10 sivili öldürdü, onlarcasını ise alıkoydu.

AA | 26.09.2018 - 16:44..
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YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor ilinin kuzey kırsalındaki Ebu Elnitel köyüne onlarca zırhlı askeri araç ve DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona ait Apache helikopter eşliğinde dün öğleden sonra baskın yaptı.

EVLERE EL KOYDULAR

YPG/PKK, köye, DEAŞ'lı teröristlerin saklandığı bahanesiyle girerek en az 10 sivili öldürdü, onlarca sivili ise alıkoydu. Köylüleri darbeden YPG/PKK'lı teröristler, bazı evlerden para, cep telefonu ve altın gibi değerli eşyaları çaldı, birçok eve el koydu. YPG/PKK, halihazırda köyü kuşatmış durumda. Sivillerin eve girişlerini engelliyor.

SURİYE TOPRAKLARININ YÜZDE 28'İNİ İŞGAL EDİYOR

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle, Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgal ediyor. Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

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