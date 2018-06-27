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Terör örgütü PKK, emanet oylardan memnun

Kandil'in partisi HDP'nin, CHP'den gelen oylarla barajı aşması terör örgütü tarafından mutlulukla karşılandı.

Haber Merkezi | 27.06.2018 - 07:21..
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Terör örgütü PKK, emanet oylardan memnun

Terör örgütü PKK, emanet oylardan memnun

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlıklarıyla hareket eden bazı CHP'liler, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'yi Meclis'e taşıma için elinden geleni yaptı.

Kandil'in partisi Doğu'da kan kaybederken Batı'da CHP'den gelen emanet oylarla barajı üstünde kaldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN İTİRAFI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bütün renkleri Meclis'e taşımayı başardıklarını söyleyerek sandık ittifakını itiraf etti.

KANDİL HEMEN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI YAPTI

CHP Lideri'nin bu sözlerinden sonra Kandil'den jet bir açıklama geldi.

Örgütün medyasına yapılan açıklamada, CHP'ye emanet oylar için teşekkür edildi.

Terör örgütünün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kürtler ve Türkiye halkları sahip çıktığ için ne baskılar, ne hileler HDP’yi baraj altında bırakmaya yetmedi. HDP etrafında toplanan Kürt halkı ve demokrasi güçlerini kutluyoruz."

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