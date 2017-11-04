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Terör örgütü PKK Kandil'de 40. yıl toplantısı yaptı

40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Asker ve polislerimiz aslanlar gibi çarpışıyor ancak elebaşlarına nokta operasyon bir türlü yapılamıyor

04.11.2017 - 15:48
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Terör örgütü PKK Kandil'de 40. yıl toplantısı yaptı

Türkiye askeri, polisi, korucusu ve vatandaşıyla tam 40 yıldır amansız bir terörle mücadele içinde.

Bu uğurda asker ve polislerimiz inanılmaz bir mücadele veriyor, canlarını ortaya koyarak ülkemizin güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Siyaset mekanizması da milletimizin fertleri de terörle mücadelede güvenlik güçlerimizin arkasında duruyor, onlara destek oluyor.

İSTİHBARAT OLSAYDI, TEK BİR FÜZE HEPSİNE YETERDİ

Türkiye'nin terörle mücadelesinde milletçe bütünleşmesi muhteşem bir olaydır ancak her alanda yapılan bu mücadeleyi kolaylaştıracak bazı eylemler bir türlü yapılamıyor. Terör örgütü içinde Türk istihbaratının bir takım muhbirleri olduğu söylense de, yıllardır terör örgütünün üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirilemiyor.

Terör örgütü PKK Kandil'de 40. yıl toplantısı yaptı
(BÜTÜN TERÖRİSTLER TEK BİR KAREDE)

AMERİKA, İSRAİL OLSA BÖYLE Mİ YAPARDI

Amerika olsa, İsrail olsa terörle mücadelede daha farklı yöntemleri de devreye sokmaz mıydı. En azından, 9 gündür bir arada olan ve toplantılar yapan örgütün en üst düzey yöneticilerine yönelik, bir istihbarat çalışması sonucu elde edilen bulgularla, bir operasyon söz konusu olamaz mıydı.

9 GÜNDÜR HEPSİ AYNI YERDE, İSTİHBARAT ALINAMADI

PKK yöneticileri, 9 gün boyunca 'Merkez Komitesi' adıyla toplantılar yaptı, örgütün 40. yılı adına kendilerince bazı kararlar aldı. Toplantılar sonrası bir de fotoğraf çektirdiler ki evlere şenlik. Fotoğraf karesine bütün teröristler girdi, Türk istihbaratı giremedi.

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