Terör örgütü PKK referandumdan hayır çıkmasını istiyor

Türkiye, 16 Nisan'da yapılacak referanduma hazırlanırken siyasi partiler çalışmalarına devam ediyor.

CHP-PKK- HDP

AK Parti ve MHP 'evet' oyları için çalışırken, CHP ve HDP aynı safta 'hayır' oyları için çalışıyor. 'Hayır' blokuna katılan terör örgütü PKK da, sonuçlara etki etmek için bölgede insanlara baskı yapıyor.

Yapılan son anketlerde; 'evet' oylarının önde gitmesinden endişe eden 'hayır' bloku, üst üste açıklamalar yapıyor.

FOTOĞRAF: Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın taktığı lüks saat objektiflere böyle yansıdı.

Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK, Nevruz Bayramı kutlamalarına ilişkin bir açıklama yaptı.

PKK'NIN 16 NİSAN BEKLENTİSİ

Kutlamaları AK Parti ve MHP'ye karşı esen bir rüzgar olarak değerlendiren örgüt, bu rüzgarın 16 Nisan'da yapılacak referandumda da esmesini istedi.

Açıklamada, "2017 Nevruzunda yıkım planı çökertilmiştir. Kürdistan'dan başlamak üzere Evet’in kaybettiği ve ‘Hayır’ın kazanacağı bir rüzgâr yaratılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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