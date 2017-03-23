taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.809
USD
3,6111
EURO
3,9017
ALTIN
144,72
PETR
50,9400

Terör örgütü PKK referandumdan hayır çıkmasını istiyor

AK Parti ve MHP karşısında CHP ile HDP'nin safında 'hayır' oyları için çalışan PKK, 16 Nisan niyetini yineledi.

23.03.2017 - 09:26
  1. Haberler
  2. Gündem
Terör örgütü PKK referandumdan hayır çıkmasını istiyor

Türkiye, 16 Nisan'da yapılacak referanduma hazırlanırken siyasi partiler çalışmalarına devam ediyor.

CHP-PKK- HDP

AK Parti ve MHP 'evet' oyları için çalışırken, CHP ve HDP aynı safta 'hayır' oyları için çalışıyor. 'Hayır' blokuna katılan terör örgütü PKK da, sonuçlara etki etmek için bölgede insanlara baskı yapıyor.

Yapılan son anketlerde; 'evet' oylarının önde gitmesinden endişe eden 'hayır' bloku, üst üste açıklamalar yapıyor.

Terör örgütü PKK referandumdan hayır çıkmasını istiyor

FOTOĞRAF: Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın taktığı lüks saat objektiflere böyle yansıdı.

Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK, Nevruz Bayramı kutlamalarına ilişkin bir açıklama yaptı.

PKK'NIN 16 NİSAN BEKLENTİSİ

Kutlamaları AK Parti ve MHP'ye karşı esen bir rüzgar olarak değerlendiren örgüt, bu rüzgarın 16 Nisan'da yapılacak referandumda da esmesini istedi.

Açıklamada, "2017 Nevruzunda yıkım planı çökertilmiştir. Kürdistan'dan başlamak üzere Evet’in kaybettiği ve ‘Hayır’ın kazanacağı bir rüzgâr yaratılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Terör örgütü PKK referandumdan hayır çıkmasını istiyor

FOTOĞRAF: Saatin değeri yaklaşık 50 bin euro

PKK'lı Duran Kalkan referandumda 'direniş' çağrısı yaptı haberi

Terör örgütü PKK referandumdan hayır çıkmasını istiyor

Terör örgütü PKK’dan referanduma “hayır” çağrısı haberi

Terör örgütü PKK referandumdan hayır çıkmasını istiyor


BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Irak'a 12 yılda 22 milyar dolarlık silah sattı

ABD Irak'a 12 yılda 22 milyar dolarlık silah sattı

38
Theresa May: Hasta ve ahlâksız bir terör saldırısı

Theresa May: Hasta ve ahlâksız bir terör saldırısı

41
Podolski Almanya Milli Takımı'na veda etti

Podolski Almanya Milli Takımı'na veda etti

0
Kastamonu'da belediye hoparlöründen porno yayını yapıldı

Kastamonu'da belediye hoparlöründen porno yayını yapıldı

16
Adam kaçıran fidyecilerin planını araç kamerası bozdu

Adam kaçıran fidyecilerin planını araç kamerası bozdu

13
Terör örgütü PKK referandumdan hayır çıkmasını istiyor

Terör örgütü PKK referandumdan hayır çıkmasını istiyor

88
Güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kalp krizi geçirdi

Güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kalp krizi geçirdi

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM