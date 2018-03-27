İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, adli sicil kaydı temiz olan şahısların kimlik bilgilerini alarak sahte kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport tanzim ederek yurt dışına çıkmaya çalışan PKK, DEAŞ, FETÖ/PYD, DHKP/C gibi terör örgütü üyeleri başta olmak üzere aranan şahıslara sahte resmi belge düzenlediği değerlendirilen 2 kişi yakın takibe alındı.

BASKIN YAPILDI

Şüphelilerin, İstanbul Bakırköy’de bir iş yerini matbaa olarak kullandığını tespit eden Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi.

Baskında yüzlerce sahte nüfus cüzdanı, sürücü belgeleri, çeşitli kurumlara ait sahte ustalık ve özel güvenlik kartları, üniversitelere ait güvenlik hologramları ile sahte belgelerin yapımında kullanılan çok sayıda makine ve baskı malzemesi ele geçirildi.

Terör örgütüne sahte kimlik düzenleyen çeteye baskın

TEKNOLOJİYE AYAK UYDURMUŞLAR

Ele geçirilen malzemeler üzerinde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin çeşitli yazılım ve çizim programları kullanarak, sahte belgeleri gerçeğe en yakın şekilde hazırladıklarını, yeni kimlik kartları ve sürücü kartlarını kopyalamak için çalışma yaptıklarını, evraklara gerçeklik katmak için çeşitli resmi kurumlara ait sahte mühür ve soğuk damga kullandıklarını ve masum vatandaşları da bu yolla dolandırdıklarını belirledi.

GERÇEKLİĞİ ANCAK TEKNİK CİHAZLA ANLAŞILIYOR

Şüpheli şahısların sahte belgeleri profesyonelce hazırladığı için çıplak gözle sahteliğinin tespit edilemediği, sadece sınır kapılarında bulunan teknik cihazların tespit edebilmesi nedeniyle, terör örgütü üyeleri ile aranan şahısların yurt dışına çıkarken kontrol ve denetimlerden geçmeyi planladıkları ortaya çıktı.

Piyasada resmi geçerliliği bulunan pek çok belgenin sahtesini üretebilecek altyapıyı kuran, hazırladıkları binlerce kimlik kartını piyasaya sürme hazırlığında oldukları belirlenen şüpheli 2 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.