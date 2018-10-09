Terörden temizlenen Hakkari dağlarında doğalgaz çalışması

Hakkari'de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonrası PKK'lı teröristlerden temizlenen dağ ve yaylalarda, kentin kaderini değiştirecek yatırım gerçekleşiyor.

Vatandaşların yıllardır özlemini çektiği doğalgaz çalışmaları, BOTAŞ tarafından yapılan ihale sonrası bölgenin zorlu coğrafi koşullarına rağmen tüm hızıyla sürüyor.

KARADA VE HAVADA ÖNLEMLER ALINDI

Kente doğalgaz ulaştırmak için çok sayıda ekiple yoğun çalışma yürütülürken güvenlik güçleri de hem karada hem de havada aldığı önlemlerle olası terör saldırılarına karşı koruma sağlıyor.

ZORLU ARAZİ ŞARTLARI

Ekipler, şehir merkezine yaklaşık 18 kilometre mesafedeki 3 bin 400 rakımlı Berçelan Yaylası'nda rüzgar, soğuk hava, yağmur ve zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmalarını yürütüyor.

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Erçek Mahallesi'nde başlatılan 203 kilometrelik hatta, kaynak işlemleri tamamlanan borular kanala indiriliyor, üzerleri örtülüyor ve çeşitli testlerden geçiyor.

Berçelan Yaylası'ndaki hatta, iş bölümü yapan ekipler, doğalgazı kent merkezine ulaştırmak için çalışıyor.

"SARP KAYALIKLAR, EĞİMİ YÜKSEK DAĞLARA RAĞMEN..."

Yüklenici firmanın şantiye şefi Mikail Canizci, AA muhabirine, zor bir bölgede çalıştıklarını belirterek, "Çok sarp kayalıklar ve eğimi çok yüksek dağlarda çalışıyoruz. Tabi bu zorluklara bazen yağmur, rüzgar da ekleniyor ancak biz işin aksamaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

Hattın en başında ve Hakkari'de biten son kısmında 'pig istasyonları' kurduklarını diler getiren Canizci, "İki pig istasyonu arasındaki tüm seri kaynak imalatımızı bitirdik. İstasyonlarımız da bitme aşamasındadır. Bugün itibariyle hedeflediğimiz tüm iş programını bitirdik, hatta geçtik. Bundan sonraki hedefimiz ise eğer hava şartları bize müsaade ederse sene sonuna doğru inşaat yapılarıyla beraber bu hattı teslim etmektir." diye konuştu.

PKK'LILAR İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜNÜ ŞEHİT ETTİ

Öte yandan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan iş makinesi operatörü şehit oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafındaki Zap bölgesinden iki güdümlü füze ile saldırı yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Saldırı sonucu ağır yaralanan iş makinesi operatörü sivil işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.