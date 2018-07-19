Terörden temizlenen yaylalar ekonomiye kazandırıldı

2017 itibarıyla terör olayları ve terör örgütlerine yönelik operasyonlar nedeniyle vatandaşların zarar görmemesi için 18 ildeki (Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Siirt, Erzurum, Ardahan, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Elazığ) yaylalara giriş yasaklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 997 yayladan 412'si güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile terörden temizlenerek tekrar vatandaşların kullanımına açıldı.

Uzun yıllardır hayvancılığın yapılamadığı yaylalarda huzurun tesis edilmesiyle besicilik faaliyetleri tekrar başladı.

EKONOMİDE RAHATLAMA SAĞLAYACAK

Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, yayla ve meraların kullanıma açılması, bölge halkının refah seviyesinin yükselmesinin ve bölgeye ekonomik katkı sağlanmasının önünü açtı.

Bu yıl yayla ve meraları kullanan vatandaş sayısının geçen yıla göre yüzde 16 artış gösterdiği bölgede, yetiştirilen küçükbaş hayvan sayısında yüzde 16, büyükbaş hayvan sayısında ise yüzde 5'lik artış görüldü.

386 BİN KİŞİ BESİCİLİK YAPIYOR

Ülke genelinde 6 bin 370 yaylada 340 bin 590'ı yerel, 48 bin 450'si göçer olmak üzere toplam 386 bin 110 vatandaş besicilik faaliyetinde bulunuyor.

Bu yaylalarda 4 milyon 354 bin 965'i küçükbaş, 1 milyon 620 bin 430'u büyükbaş olmak üzere yaklaşık 6 milyon hayvan yetiştiriliyor.