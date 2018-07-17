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Terörist cenazesine katılan HDP'li vekiller

HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında, Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

DHA | 17.07.2018 - 11:34..
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Terörist cenazesine katılan HDP'li vekiller

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geçen yılın Ağustos ayında, Trabzon'un Maçka ilçesinde çıkan çatışmada, Eren Bülbül'ü (15) şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın 'Karadeniz bölge sorumlusu', 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır'ın Diyarbakır'daki cenazesine katılan HDP'li vekiller Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

​Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyü Sarıtaş Yaylası'nda, geçen pazar günü çıkan çatışmada, PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Terörist cenazesine katılan HDP'li vekiller

Yapılan araştırmada teröristlerden birinin, terör örgütü PKK'nın 'Karadeniz bölge sorumlusu', 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır olduğu tespit edilmişti.

Terörist cenazesine katılan HDP'li vekiller

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