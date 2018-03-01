Terörist Salih Müslim AB'ye sığındı

Terör örgütü PYD'nin eski elebaşı Salih Müslim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altında tuttuğu Afrin'e yönelik başlattığı operasyondan sonra Avrupa'ya kaçmıştı.
Burada örgütün propagandasını yapan Müslim, Çekya'da gözaltına alındıktan sonra hakim karşısına çıkarıldı.
SIRTINI AB'YE DAYADI
Kısa süre içerisinde serbest bırakılan teröristbaşı, Avrupa Birliği'nin yayın organı Euronews'e röportaj verdi.
ÖRGÜT MEDYASI DEĞİL AB BASINI
Örgütün medyasından önce AB'nin yayın organına konuşturularak suçsuz bir kişi olarak gösterilmek istenen Salih Müslim, terörist olmadığını söyledi.
"Avrupa Birliği'nin adalet sistemine güveniyorum" diyen Salih Müslim, işi gereği Avrupa'da görüşmeler gerçekleştirdiğini savundu.