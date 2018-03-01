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Terörist Salih Müslim AB'ye sığındı

Çekya'da gözaltına alındıktan sonra skandal bir kararla serbest bırakılan teröristbaşı Salih Müslim, AB adaletine güvendiğini söyledi.

Haber Merkezi | 01.03.2018 - 07:11..
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Terörist Salih Müslim AB'ye sığındı

Terör örgütü PYD'nin eski elebaşı Salih Müslim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altında tuttuğu Afrin'e yönelik başlattığı operasyondan sonra Avrupa'ya kaçmıştı.

Burada örgütün propagandasını yapan Müslim, Çekya'da gözaltına alındıktan sonra hakim karşısına çıkarıldı.

SIRTINI AB'YE DAYADI

Kısa süre içerisinde serbest bırakılan teröristbaşı, Avrupa Birliği'nin yayın organı Euronews'e röportaj verdi.

ÖRGÜT MEDYASI DEĞİL AB BASINI

Örgütün medyasından önce AB'nin yayın organına konuşturularak suçsuz bir kişi olarak gösterilmek istenen Salih Müslim, terörist olmadığını söyledi.

"Avrupa Birliği'nin adalet sistemine güveniyorum" diyen Salih Müslim, işi gereği Avrupa'da görüşmeler gerçekleştirdiğini savundu.

Terörist Salih Müslim AB'ye sığındı

Terörist Salih Müslim AB'ye sığındı

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