Terörist Salih Müslim AB'ye sığındı

Moritanya'da mevkidaşı Abdülaziz ile basın karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni dünya düzeni kurulurken Afrika ile yürümek istiyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı: Öyle veya böyle bu iş bitecek

"Karşımızda olanların kim olduğunu araştıracak değiliz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın. Öyle veya böyle bitecek bu iş" dedi.