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Terörist Salih Müslim'den AB merkezinde yalan propaganda

Türkiye'nin mücadele verdiği PYD'nin lideri Salih Müslim'e AB kucak açtı. Üstelik yalan dolu propagandalarına da destek oldu.

AA | 14.02.2018 - 17:43..
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Terörist Salih Müslim'den AB merkezinde yalan propaganda

Türkiye'nin kırmızı listesinde bulunan ve hakkında yakalama kararının bulunduğu PYD'nin teröristbaşı Salih Müslim'e AB sahip çıkıyor.

Brüksel'de Avrupa basın Kulübü'nde basın toplantısı gerçekleştiren Müslim için bu durum da yetmezmiş gibi bir de yalanlala dolu propaganda yapmasına izin verildi.

Terörist Salih Müslim'den AB merkezinde yalan propaganda

TERÖRİSTBAŞINDAN İFTİRALAR

Avrupa Birliği'nin (AB) başkenti Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen terör örgütü PYD/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim’in “Türkiye’nin sivilleri öldürdüğü” iftirasıyla yaptığı konuşmasında kullandığı fotoğrafın Esed rejiminin Doğu Guta’daki hava saldırısından kaçan sivillere ait olduğu ortaya çıktı.

Terörist Salih Müslim'den AB merkezinde yalan propaganda

 

BAŞKA FOTOĞRAFLARI SİVİL KATLİAMI İÇİN KULLANDI

Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için "Sivil katliamı yapılıyor" iddiasıyla Esed rejiminin Doğu Guta'da vurduğu çocukların fotoğrafını paylaşan Müslim, yalanlara dayalı propagandasını Avrupa'nın başkentinde de devam ettirdi.

Müslim, Brüksel Basın Kulübü'ndeki toplantısında, "Türkiye'nin Afrin'de sivilleri hedef aldığı" yalanını sıklıkla yinelerken, sunumunu yaptığı panoya Esed rejiminin 8 Şubat'ta Doğu Guta'daki hava saldırısında kaçan sivillere ait AFP tarafından servis edilen fotoğraf tekrar tekrar yansıtıldı.

TERÖRİSTLER DE BRÜKSEL'DE

Yabancı basının yakından takip ettiği Müslim'in programı için Brüksel'e PYD/PKK sempatizanları ve teröristler de akın etti.

Müslim, Twitter hesabından, terör örgütüne yakın bir hesap tarafından "Türkiye, Afrin'de katliam yapıyor" yalanıyla servis edilen yaralı çocukların yer aldığı görseli yeniden paylaşarak kara propagandaya destek vermişti. Ancak Müslim'in "Afrin" diye paylaştığı fotoğrafın, Beşşar Esed rejiminin abluka altında tuttuğu ve doğrudan sivilleri hedef aldığı, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 14 Eylül 2014'te çekildiği ortaya çıkmıştı. Müslim, daha sonra bu paylaşımını kaldırmıştı.

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