Terörist Yusuf Nazik'in ifadesi sonrası tutuklama

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Cumhurbaşkanlığı'ndan Brunson açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Brunson kararı ile ilgili, "Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu Türkiye'de yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu ortaya koymuştur." dedi.