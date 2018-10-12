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Terörist Yusuf Nazik'in ifadesi sonrası tutuklama

MİT Başkanlığının operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadeleri doğrultusunda bir kişi tutuklandı.

AA | 12.10.2018 - 18:21..
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Reyhanlı'da 2013'te 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıların planlayıcısı olan ve kısa süre önce Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Suriye'den yurda getirilerek tutuklanan Yusuf Nazik'in ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan şüphelilerden Hasan Kabakulak tutuklandı.

Nazik'in savcılık ve Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirildi.

3 KİŞİ SERBEST KALDI

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Muhammed Akif Ongun'a ifade veren şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, zanlılardan eski Yurt Gazetesi Hatay muhabiri Hasan Kabakulak ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan Kabakulak tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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