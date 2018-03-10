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Teröristler Almanya'da camiye molotof attı

Almanya'da terör örgütü PKK, Baden Württemberg eyaletindeki Lauffen kentinde bulunan camiye dün gece düzenledikleri molotoflu saldırının görüntülerini internetten yayınladı.

AA | 10.03.2018 - 15:31..
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Teröristler Almanya'da camiye molotof attı

Akşemsettin Camisi'ne dün yerel saatle 02.00 sularında düzenlenen saldırının video görüntüleri terör örgütüne ait olan “Roja Civan” isimli internet sitesinde yayınlandı.

MOLOTOF ATTILAR

Görüntülerde, 4 kişinin ellerinde molotoflarla caminin cam ve kapılarına saldırdığı, içlerinden birinin ise elindeki taşlarla camları kırdığı görülüyor. Saldırganlar daha sonra hep birlikte olay yerinden kaçıyor.

Teröristler Almanya'da camiye molotof attı

Almanya'da geçen yıl Müslüman ve İslami kurum ve kuruluşlara yönelik yaklaşık bin saldırının kayıtlara geçtiği, kayıtlara geçmeyen ya da adi suç olarak geçen İslamofobik saldırıların sayısının çok daha fazla olduğu belirtiliyor.

Teröristler Almanya'da camiye molotof attı

Almanya'da camiye saldıran PKK'lılar

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