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Teröristler için ortaklarımız diyen ABD, Esad'a seslendi

ABD, Suriye'de ABD desteği ile kümelenen terör örgütlerine saldırı planlayan Esad'ı tehdit etti.

Özel Haber | 01.06.2018 - 05:56..
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Teröristler için ortaklarımız diyen ABD, Esad'a seslendi

ABD'nin terör örgütlerinden DSG'ye askeri müdahalenin masada olduğunu belirten Esad'a mesaj geldi. ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth F. McKenzie, "Ortaklarımıza saldırı kötü bir fikir" dedi.

Teröristler için ortaklarımız diyen ABD, Esad'a seslendi

TERÖRİSTLER İÇİN TEHDİT ETTİ

ABD, Orta Doğu'da partneri İsrail ile olan planlarının geleceği için her dönem yeni bir terör örgütü kurarken, son piyonu DSG'yi korumaya devam ediyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri adından terör örgütüne saldırının halana gündemlerinde olduğunu dile getirdi. Yapılan açıklamanın ardından ABD'den Korgeneral McKenzie, "Suriye'de tüm taraflar şunu anlamalı: ABD güçlerine veya koalisyon ortaklarına saldırı kötü bir fikir" ifadelerini kullandı.

Teröristler için ortaklarımız diyen ABD, Esad'a seslendi

"AMERİKALILAR BİR ŞEKİLDE SURİYE'DEN GİDECEK"

Görüşmeler doğrultusunda ya da askeri müdahale ile DSG sorununu çözeceğini belirten Esad, Rus basınına konuştu.

Esad, "Amerikalılar Suriye'den gitmeli. Bir şekilde gidecekler" dedi.

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