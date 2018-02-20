Teröristler Kilis sınırından tamamen temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü YPG'yi bölgeden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na başarıyla devam ediyor.

Adım adım Afrin merkeze başarılı bir şekilde ilerleyen TSK ve ÖSO güçleri, teröristlerin bulunduğu stratejik noktaları temizleyerek, bölgede etkiliğini artırdı.

YPG'NİN KİLİS SINIRIYLA BAĞLANTISI KESİLDİ

Sabah saatlerinden bu yana Bülbül beldesi- Azez hattında, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Zeytinak, Arpaviran köyleri, Cemiliyye köy altı yerleşimi ve son olarak Dayr Savvan köyü terörden arındırıldı.

Operasyon sonucunda Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesi ile muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesi birleştirildi. Böylece, TSK ve ÖSO, Afrin'de teröristlerin Kilis'le olan sınır temasını kesti.

89 NOKTADA ARTIK TERÖRİSTLER YOK

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 61'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 89 noktayı örgütten kurtarmış oldu.