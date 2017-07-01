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Teröristler patlayıcıyı pul biberle kamufle etti

Teröristler toprağa gömdükleri patlayıcıları dedektör köpeğin bulmaması için bidonları pul biberle kapladıklarını itiraf etti.

01.07.2017 - 14:15
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Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik operasyonda yüklü miktarda patlayıcıyla yakalanan şüpheliler, gömdükleri patlayıcıları dedektör köpeğin bulmaması için bidonların üstlerini kırmızı pul biberle kapladıkları itirafında bulundu.

İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tahrip gücü yüksek 70'i TNT 146 kilogram patlayıcıyla yakalanan 8 şüpheliden "Avni" kod adlı Suriyeli Mahmut Haci Mahmut'un ifadeleri dikkati çekti.

Teröristler patlayıcıyı pul biberle kamufle etti

Suriye'de terör örgütünün sözde sorumlusu "Mizgin" kod isimli kadından aldığı talimatla yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiğini, Kilis üzerinden Gaziantep'e geldiğini anlatan Mahmut, şunları söyledi:

PUL BİBERLİ KAMUFLAJ

"Mizgin bana, Gaziantep'te Arap bir şahsın yanında patlayıcılar olduğunu ve onları alıp, bahçe gibi bir yere bidonların içerisinde gömmemi istedi. Dedektör köpeklerinin fark etmemesi için de üstlerine bolca pul biber koymamı ve ağzını sıkıca kapatmamı tembihledi."

KEŞİF YAPMIŞLAR

Gaziantep otogarında beklemeden Şanlıurfa'ya geçerek eniştesi Muhammed Mahmut'un evinde gizlendiğini, burada örgüt üyeleriyle irtibata geçtiğini aktaran Mahmut, bir süre sonra tekrar Gaziantep'e geldiklerini ve patlayıcıları koymak için 75 TL'ye üç büyük bidon ve yarım kilogram kırmızı pul biber aldıklarını belirtti.

Patlayıcıları saklayacakları yeri belirlemek için 3 gün keşif yaptıklarına kaydeden Mahmut, şunları anlattı: "Patlayıcıları 7 sırt çantasına koyarak, bağ evine geldik. Durumdan kimsenin şüphelenmemesi ve bağ evinde bir ailenin bulunduğu izlenimi vermek için Şükrü Karak'ın (tutuklu) eşi ve çocuklarını yanımızda getirdik. Burada patlayıcıları araçtan indirerek, bağ evine taşıdık. Çantaları açıp patlayıcıları kontrol ettikten sonra bidonların içerisine yerleştirdik. Üstlerini bomba arama köpekleri bulamasın diye kırmızı pul biberle kapattık ve bidonları gömdük."

GAZİANTEP'TELİ OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde, Gaziantep ve Şanlıurfa'da dün düzenlenen operasyonda 2'si Suriye uyruklu 8 şüpheli yakalanmış, yapılan aramada boş arazide toprağa gömülü, tahrip gücü yüksek, parça ve basınç etkili bomba yapımında kullanılan 146 kilogram patlayıcı ve mühimmat ele geçirilmişti.

Operasyonda örgütün finansmanında kullanıldığı değerlendirilen 9 kilo 551 gram altın, 967 bin dolar, bin 60 sterlin, 4 bin 655 avro ve 72 bin 900 liradan oluşan, 4 milyon 862 bin lira tutarında altın, döviz ve paraya el konulmuştu.

Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden aralarında Mahmut Haci Mahmut'un da bulunduğu 7'si tutuklanmıştı.

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