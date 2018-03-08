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Teröristler sivillerin bulunduğu araca saldırdı

Cinderes yakınlarında teröristlerin güvenli bölgeye sığınmak isteyen sivillerin bulunduğu araca yaptığı silahlı saldırıda yaralanan kadın, Mehmetçik tarafından kurtarılarak Türkiye'ye getirildi.

AA | 08.03.2018 - 14:17..
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Cinderes yakınlarındaki bir köyde yaşayan Suriyeli aile, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terörden temizlenen Deyr Ballut köyüne gelmek isterken YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı.

YARDIMINA TÜRK ASKERİ YETİŞTİ

İçerisinde biri çocuk üç kişinin bulunduğu araca açılan ateşte bir kadın yaralandı. Yaralının yardımına Türk askeri yetişti.

Teröristler sivillerin bulunduğu araca saldırdı

HATAY'A GETİRİLDİ

Çevre güvenliğini aldıktan sonra sivilleri güvenli bölgeye taşıyan Mehmetçik, yaralanan kadın ile ona refakat etmesi için bir kişiyi Hatay'a getirdi. Yaralı kadın, Hatay'da tedavi altına alındı.

Teröristler sivillerin bulunduğu araca saldırdı

Teröristler sivillerin bulunduğu araca saldırdı

Teröristler sivillerin bulunduğu araca saldırdı

Teröristler sivillerin bulunduğu araca saldırdı

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