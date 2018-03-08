Teröristler sivillerin bulunduğu araca saldırdı

Cinderes yakınlarındaki bir köyde yaşayan Suriyeli aile, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terörden temizlenen Deyr Ballut köyüne gelmek isterken YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı.

YARDIMINA TÜRK ASKERİ YETİŞTİ

İçerisinde biri çocuk üç kişinin bulunduğu araca açılan ateşte bir kadın yaralandı. Yaralının yardımına Türk askeri yetişti.

HATAY'A GETİRİLDİ

Çevre güvenliğini aldıktan sonra sivilleri güvenli bölgeye taşıyan Mehmetçik, yaralanan kadın ile ona refakat etmesi için bir kişiyi Hatay'a getirdi. Yaralı kadın, Hatay'da tedavi altına alındı.