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Teröristler telsizde ağlıyor: Öldük bittik

Türk askeri, yaptığı operasyonlarla yurt içi ve sınır dışında PKK'ya göz açtırmıyor. Teröristlerin üstleriyle yaptığı telsiz konuşmaları Mehmetçik'in azimli mücadelesini bir kez daha ortaya serdi.

Haber Merkezi | 12.10.2018 - 06:31..
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Mehmetçik'in dağları zindan ettiği teröristlerin korkulu telsiz konuşmaları ortaya çıktı. PKK militanlarının "Perişanız" sözleri kayıtlara geçti.

TERÖRİSTLER PSİKOLOJİK OLARAK TÜKENDİ

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmaları aktarıldı.

Toplantıda teröristlerle mücadelenin devam edeceği vurgulanırken, kaçmaya çalışan militanların telsiz konuşmalarına da değinildi.

Türk askerinin peşlerini bırmadıklarını söyleyen teröristlerin "Öldük, bittik, perişanız" ifadelerini kullandıkları açıklandı.

ÜSTLERİNE YALVARDILAR

Söz konusu virüsün topraklarımızdan silinmesi için tüm birimlerin itinayla çalıştığı belirtildi.

PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmalarının aktarıldığı toplantıda, üstlerine kendilerini kurtarmaları için yalvardıkları da belirtildi.

Telsiz konuşmaları "Bittiklerinin açık göstergesidir" şeklinde yorumlanırken, "Alınan önlemlere rağmen bazen acı haberler alıyoruz ancak amansız mücadelemiz sonuna kadar sürecek" ifadelerine yer verildi.

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