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Teröristler Türk askeri korkusuna eyleme geçemiyor

PKK'nın teröristlere gönderdiği 'eylem yapın' talimatı, Türk askeri korkusundan faaliyete geçemiyor.

Haber Merkezi | 26.09.2018 - 08:52..
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Mehmetçiğin 7/24 devam eden terör operasyonları, PKK'nın içinde bölünme yaşanmasını sağladı. Korkularından mağaralardan çıkamayan teröristler, liderlerine karşı gelmeye başladı.

Teröristler Türk askeri korkusuna eyleme geçemiyor

TELSİZ KONUŞMALARI KAYDEDİLDİ

19 Eylül'de Kandil sınırındaki teröristlerin telsiz konuşması kayıt altına alındı. Kandilin askeri kanadının telsiz kodu olarak belirtilen Rojhat'tan gelen saldırı eylemi emrine karşı gelindi..

İstihbarat birimlerinin başarılı çalışması sonucu çözümlenen kodlar teröristlerin konuşmalarını dinletti.

Murat Karayılan'ın emirlerine tepki gösteren teröristlerin, "Sıkıysa kendileri gelip eylem koysun. Her yer TC ordusu kanıyor" dedikleri kaydedildi.

 

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