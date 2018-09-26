Teröristler Türk askeri korkusuna eyleme geçemiyor

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CHP altın rezervi çalışmasına da karşı

Türkiye'de yapılan projelerin karşıtı CHP, bu kez de Sivas'ta sahneye çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve 6 milletvekili sondaj çalışmasına karşı çıktı.