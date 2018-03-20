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Teröristlerden temizlenen köylere AFAD'dan yardım

AFAD, Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütlerinden temizlenen bölgelerdeki sivillere yardım dağıtmaya devam ediyor.

DHA | 20.03.2018 - 11:38..
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Teröristlerden temizlenen köylere AFAD'dan yardım

Harekatın başlangıcından beri hizmetlerini sürdüren AFAD görevlileri, Türk Kızılayı ile birlikte, olası göç dalgasının önlenmesi için çadırlar kurup, bölgede barınılmasını sağladı.

KONYA'DAN 100 TONLUK YARDIM

Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen yardımlar da AFAD ekipleri tarafından dağıtıldı. Konya'dan yaklaşık 100 tonluk gıda ve temel ihtiyaç malzemesi bölgeye ulaştırıldı.

YARDIMLAR EN ÇOK ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

AFAD tarafından Suriye'de yapılan yardımlar, ihtiyaç sahiplerini mutlu ediyor. Yardımlar, en çok da çocukların yüzünü güldürüyor. Aktarin bölgesindeki Gurur köyünde yaşayan 12 yaşındaki kız çocuğunun, yardımlar dağıtılırken sevindiği görüldü.

Teröristlerden temizlenen köylere AFAD'dan yardım

Teröristlerden temizlenen köylere AFAD'dan yardım

Teröristlerden temizlenen köylere AFAD'dan yardım

Teröristlerden temizlenen köylere AFAD'dan yardım

Teröristlerden temizlenen köylere AFAD'dan yardım

Teröristlerden temizlenen köylere AFAD'dan yardım

Teröristlerden temizlenen köylere AFAD'dan yardım

Teröristlerden temizlenen köylere AFAD'dan yardım

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