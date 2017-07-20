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Teröristlere inat Türk bayrağı asan adam saldırıya uğradı

Trabzon'da yaşayan iş adamı Abdullah Özer, Kato Dağı'nın ardından Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehit olduğu yere Türk bayrağı astı.

20.07.2017 - 08:45
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Teröristlere inat Türk bayrağı asan adam saldırıya uğradı

Trabzonhabercisi.com'un haberine göre; Daha önce Şırnak Kato Dağına dev Türk Bayrağı asarak ülke gündemine oturan ve günlerce konuşulan Özer bu sefer Tunceli’de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Öğretmen Necmettin Yılmaz’ın hatırası için Pülümür’e gitti.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Tunceli Pülümür Karayoluna Şehit Öğretmenin fotoğrafının olduğu “Bu elleri ayıramayacak bu vatanı bölemeyeceksiniz.” yazılı dev afiş ve yanında iki tane Türk Bayrağını asan Özer ve beraberindeki Cahit Sağlam teröristlerin silahlı saldırısına uğradı.

Teröristlere inat Türk bayrağı asan adam saldırıya uğradı VİDEO

"YA ADAM GİBİ YAŞAYIN YA İT GİBİ ÖLÜN"

Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz’ın fotoğrafının bulunduğu dev afişi asarken video kaydı alan Özer bu videoyu silahlı saldırı sonrasında sosyal medya hesabından paylaştı. Özer ve Sağlam yaralanmazken teröristlerin hedefindeki Abdullah Özer uzun namlulu silahlarla ateş açılmasına tabancasıyla karşılık verdi. Özer video kaydı esnasında “Bu ülkede Necmettin öğretmenler de Aybüke öğretmenler de bitmez. Bu ülke hainlere itlere teröristlere bırakılamaz. Kurucu Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi öğretmenler kandil gibidir, bu ışıklar bitmez. Burası Türkiye Cumhuriyeti bu bayrağın altında ya adam gibi yaşayacaksınız ya da it gibi öleceksiniz.” dedi.

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