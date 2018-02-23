Teröristlere mühimmat sağlayan DHKP-C'li yakalandı

Terör örgütü DHKP-C'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen operasyonda, terör örgütlerine mühimmat sağlayan bir kişi İstanbul'daki hücre evinde yakalandı.

SALDIRI NOKTALARINI TAYİN EDİYORDU

Örgüt içindeki Devrimci İşçi Hareketi adlı yapıdan sorumlu olan ve DHKP-C’li teröristlerin gerçekleştirdiği saldırı talimatlarının verildiği Türkiye Komitesinde de üst düzey konumdaki M.A.’nın İstanbul’da bir hücre evinde barındığını tespit eden terör polisi, sabaha karşı belirlenen adrese baskın düzenledi.

Başta İstanbul olmak üzere sansasyonel eylem hazırlığındaki hücre üyelerine istihbarat, silah, patlayıcı ve güvenli ev temin eden ve o teröristlerle kuryelerin bağlantılarını sağlayıp düzenlenecek saldırıların hedef noktalarını tayin ettiği ileri sürülen M.A., yakalanarak gözaltına alındı.

EVİNDE DOKÜMANLAR DA BULUNDU

Gözaltına alınan M.A.’nın barındığı adreste yapılan aramalarda eylem talimatı içeren çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman da ele geçirildi.

Yakalanan M.A., sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.