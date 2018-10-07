Teröristlerin tahrip ettiği camilerden ezan sesi yükseldi

PKK'lı teröristlerce yaklaşık 3 yıl önce kazılan çukurlar, kurulan barikatlar ve tuzaklanan patlayıcılar nedeniyle Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'de yıkılan veya hasar gören camilerden 120'sinde yapılan restorasyon ve yapım çalışmaları sayesinde yeniden ibadet yapılıyor.

PKK'LI TERÖRİSTLER İBADETHANELERİ HEDEF ALMIŞTI

Kırsaldaki saldırılarını şehir merkezlerine ve ilçelere taşıyan, çukur kazıp barikat kuran, yollara, çukurlara ve barikatlara patlayıcı tuzaklayan PKK'lı teröristler, yaklaşık 3 yıl önce yaşamı hiçe sayan saldırılarında ibadethaneleri de hedef aldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Şırnak kent merkezi ile Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde, Mardin'in Nusaybin ve Dargeçit ilçesinde terör saldırıları sonucu tahrip olan 151 camiden büyük bir kısmı, devletin imkanıyla onarıldı. Onarımı ve yapımı biten camilerden 120'sinde yeniden ezan sesi yükselirken, vatandaşlar sağlanan huzurla camilerde tekrar ibadet yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

3 TARİHİ CAMİ İBADETE AÇILDI

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde birçok ev ve tarihi yapının yanı sıra zarar gören Nasuh Paşa, Fatih Paşa, Arap Şeyh, Hacı Hamit, Hasırlı, Hocaoğlu, İbrahim Bey, Kadı, Şeyh Mutahhar camilerinden İbrahim Bey, Kadı ve Şeyh Mutahhar Camisi yapılan restorasyon çalışmalarından sonra ibadete açıldı.

İlçede, teröristlerce 2 kez ateşe verilen 1516-1520 yıllarında dönemin Vali Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından yaptırılan ve kubbelerinin kurşunla kaplı olması dolayısıyla "Kurşunlu" diye de anılan, kentteki ilk Osmanlı eseri Fatihpaşa Camisi ve diğer 4 caminin restorasyon çalışmaları sürüyor.

Teröristlerin tahrip ettiği camilerden ezan sesi yükseliyor İZLE



"3 YIL CAMİMİZDEN UZAK KALDIK"

Kadı Cami İmamı Süleyman Özdemir de çukur ve terör olaylarında son derece üzüntülü bir şekilde görevli bulunduğu camiden ayrılmak zorunda kaldığını, bu ayrılışın kendisinde büyük bir yara bıraktığını anlattı.

Özdemir, "Yaklaşık 130 kurşun darbesi almış. İç kısmına bir şey olmadığı için şükrediyoruz. Yaklaşık 3 yıl camimizden uzak kaldık. Tadilatının bitim aşamasına yaklaştığını görünce çok sevindik. Ramazan ayından itibaren burada görev yapma huzuru ve mutluluğu içerisinde cemaatimize kavuştuğumuza şükrediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cami cemaatinden Özcan Asana ise çukur olaylarında camilerin onarıldığını, camilerin çok güzel olduğunu söyledi. "Camiye saldırmak da ne demek bu münafıklıktır. Burası Allah'ın evidir, buraya saldırılmaz. Bunun hesabı ahirette sorulur. Saldırıyı yapanların Allah hepsinin belasını versin, hepsini kınıyorum, lanetliyorum. Şimdi, namazımızı kılıyoruz, gayet mutluyuz. Bir sıkıntımız yok. Çocukluğumdan beri geldiğim camimize, cemaatimize, mahallemize kavuştuk." ifadelerini kullanan Asana, camileri yeniden ibadete açan yetkililere teşekkür etti.

YIKILAN CAMİLERİN YERİNE YENİSİ YAPILIYOR

Şırnak İl Müftüsü Ramazan Tolan, terör örgütünün kent merkezi ve ilçelerde camileri "karargah" gibi kullandığını, kent merkezindeki 11 caminin yıkıldığını, 13 cami ve 3 Kur'an kursunun hasar gördüğünü hatırlattı. Tolan, devletin başlattığı yapım ve onarım faaliyetleri kapsamında 13 cami ve 3 Kur'an kursunu tadilatını bitirerek ibadete açtıklarını, yıkılan camilerin yerine de il genelinde 45 caminin yapımının sürdüğünü bildirdi.

Terör saldırılarında teröristlerin barınma yeri olarak il genelinde 70 camiyi kullandığını anımsatan Tolan, camilerin büyük kısmının Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı yardımıyla kısa bir zamanda onarılarak faaliyete geçtiğini dile getirdi.