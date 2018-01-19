taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.642
USD
3,7951
EURO
4,6486
ALTIN
162,77
PETR
68,6700

Teröristlerin vurduğu hastanedeki siviller Türkiye’de

PYD/PKK tarafından Azez'de vurulan hastanede yaralanan siviller Türkiye'ye getirildi. Konuya ilişkin açıklama TSK'dan yapıldı.

İHA | 19.01.2018 - 17:02..
  1. Haberler
  2. Gündem

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından Azez’de bir hastaneye yapılan saldırıda yaralanan sivillerin tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

Teröristlerin vurduğu hastanedeki siviller Türkiye’de

TÜRKİYE'DE TEDAVİ ALTINDALAR

TSK’dan yapılan bilgilendirmede, "19 Ocak 2018 tarihinde hain terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından hedef gözetmeksizin yapılan atışlar neticesinde, Azez’de sivil bir hastane vuruldu. Saldırı sonucunda yaralanan pek çok sivil tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirildi." denildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

​İngiltere merkezli Suriye İnsan Haklarını Gözlemevi PYD'nin Azez'deki psikiyatri hastanesine yönelik top atışı yaptığını ve 14 kişinin yaralandığını öne sürmüştü Türkiye'ye getirilen yaralılardan 1'inin hayatını kaybettiği açıklandı.

Gözlemevinin yöneticisi Rami Abdülrahman saldırı sırasında hastanede 100'den fazla kişinin bulunduğunu belirtmişti.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cenk Tosun, Emre Belözoğlu'nu yalanladı

Cenk Tosun, Emre Belözoğlu'nu yalanladı

28
Mehmetçik Kut'ül - Amare final sahnesiyle büyüledi

Mehmetçik Kut'ül - Amare final sahnesiyle büyüledi

161
Rusya Afrin'den çekiliyor

Rusya Afrin'den çekiliyor

91
ÖSO Kilis sınırını geçti

ÖSO Kilis sınırını geçti

144
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin planı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin planı

127
Kar yağışı Türkiye'de gece trafiğini felç etti

Kar yağışı Türkiye'de gece trafiğini felç etti

36
Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri

Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM