Teröristlerin vurduğu hastanedeki siviller Türkiye’de

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından Azez’de bir hastaneye yapılan saldırıda yaralanan sivillerin tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

TÜRKİYE'DE TEDAVİ ALTINDALAR

TSK’dan yapılan bilgilendirmede, "19 Ocak 2018 tarihinde hain terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından hedef gözetmeksizin yapılan atışlar neticesinde, Azez’de sivil bir hastane vuruldu. Saldırı sonucunda yaralanan pek çok sivil tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirildi." denildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

​İngiltere merkezli Suriye İnsan Haklarını Gözlemevi PYD'nin Azez'deki psikiyatri hastanesine yönelik top atışı yaptığını ve 14 kişinin yaralandığını öne sürmüştü Türkiye'ye getirilen yaralılardan 1'inin hayatını kaybettiği açıklandı.

Gözlemevinin yöneticisi Rami Abdülrahman saldırı sırasında hastanede 100'den fazla kişinin bulunduğunu belirtmişti.