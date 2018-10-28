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Terörle mücadelede kararlılığı gösteren fotoğraf

PKK'lı teröristlere nefes aldırmayan Mehmetçik, zorlu hava koşullarına karşı da büyük bir mücadele veriyor.

Haber Merkezi | 28.10.2018 - 10:30..
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Terörle mücadelede kararlılığı gösteren fotoğraf

Amerika ve Avrupa'dan aldığı destekle Türk askerine kalleş pusular kurup hain saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'nın sonunu getirmek için büyük bir kararlılık gösteren Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışında birçok başarılı operasyona imza attı.

YAZ-KIŞ OPERASYON

Yaz aylarında başlayan operasyonlara kış aylarında da ara verilmedi.

Zorlu hava şartlarına rağmen PKK'lı teröristlerin yuvalandığı dağlarda baskın üstüne baskın yapan Mehmetçik, örgütün sözde yöneticilerini tek tek etkisiz hale getirdi.

SİLAH BUZ TUTTU

Operasyonlarda çekilen bir fotoğraf, Türk askerinin hangi şartlarda görev yaptığını gösteriyor...

Terörle mücadelede kararlılığı gösteren fotoğraf

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