Terörle mücadelenin etkin rol oynayan SAS'lar

Milliyet gazetesinden Gökhan Karakaş'ın haberine göre; özel eğitimli SAS komandoları hem helikopterlerin ineceği alanlarda hem de güvenlik güçlerinin bulunduğu yerlerde, bugüne kadar örgütlerin tuzakladığı 737 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 379 bombayı etkisiz hale getirerek terörle mücadelede önemli bir görev üstleniyor. SAS komandoları en son Hakkari’de tuzaklı patlayıcıları imha etti.

SADECE DENİZDE GÖREV YAPMIYORLAR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 1964’te kısıtlı imkânlarla kurulduktan sonra büyük bir özveriyle kendilerini geliştirerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vazgeçilmez unsurları arasına giren SAS (Sualtı Savunma) Birliği, asli görev alanı denizlerin yanında çok riskli bölgelerde de görev yapıyor.

Irak sınırında, Suriye’de ve Hakkari’de görevlerini sürdüren SAS Timleri, teröristlerin yerleştirdiği EYP’lerin imha edilmesinde oldukça başarılı. Jandarma, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât polisleriyle tam uyum içinde çalışan SAS timleri, zaman ya da hareket ayarlı patlayıcıları bularak imha ediyor.

737 EYP 379 BOMBA İMHA ETTİLER

Terörle mücadele operasyonlarını yapan güvenlik güçlerini taşıyan helikopterlerin indiği bölgeye önden giden SAS timleri, terör örgütlerinin yerleştirdiği el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getiriyor.

SAS komandoları ayrıca Türkiye-Suriye sınırında yapımı süren duvar çalışmalarına da katılıyor. Bugüne kadar 737 EYP ve 379 bomba imha eden SAS timleri, Afganistan, Bosna Hersek, Somali gibi uluslararası harekât alanlarında da önemli görevler üstleniyor.