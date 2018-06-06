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Terörü lanetleyen CHP'li vekil, Elazığ'dan aday gösterildi

Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Milletvekili ve Elazığ Milletvekili adayı Gürsel Erol, sokak sokak gezerek seçim çalışması yapıyor.

İHA | 06.06.2018 - 14:16..
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CHP'li Gürsel Erol, seçim çalışmaları kapsamında hem esnafları, hemde oda ve sendikaları gezdi.

Terörü lanetleyen CHP'li vekil, Elazığ'dan aday gösterildi

Kapı kapı gezerek seçim çalışmasını yapan Erol, her gördüğü vatandaşla tek tek tokalaşarak destek isterken, esnafların da sıkıntılarını dinledi.

"BİRİNCİ ÖNCELİĞİM DEVLETİN VARLIĞI, BİRLİĞİ VE BAĞIMSIZLIĞININ KORUNMASIDIR"

İddialı bir şekilde Elazığ’a geldiklerini vurgulayan Erol, "Ama bizim Elazığ’a geliş amacımız karşıtlık ve gerilim üzerine siyaset yapmak değil, burada çözüm odaklı siyaseti sorgulayan, bu kentin sorunlarına çözüm getirerek burada bir farklılık oluşturmak. Bu düşünceyle geldik. Siyaset dilimizde,bun ben her yerde söylüyorum. Ben devlet ve cumhuriyet geleneğinden gelen bir siyasetçiyim. Tabi ki bir siyasi partinin mensubuyum. Ama siyasetçi olarak benim birinci önceliğim devletin varlığı birliği ve bağımsızlığının korunmasıdır. Bugüne kadar milletvekili olarak çizgimde bu oldu. Bu çizgiden de bu güne kadar hiç taviz vermedim. Tunceli milletvekili dönemimde ve bu güne kadar siyasi hayatım olarak bu değerlere sahip oldum." ifadelerini kullandı.

Terörü lanetleyen CHP'li vekil, Elazığ'dan aday gösterildi

Partilerin geçici devletin varlığı birliğinin kalıcı olduğunun altını çizen Erol, önceliğin bu olması gerektiğini, kendisinin bu anlayış üzerinde siyaset yaptığını kaydetti.

Terörü lanetleyen CHP'li vekil, Elazığ'dan aday gösterildi

Terörü lanetleyen CHP'li vekil, Elazığ'dan aday gösterildi

Terörü lanetleyen CHP'li vekil, Elazığ'dan aday gösterildi

Terörü lanetleyen CHP'li vekil, Elazığ'dan aday gösterildi

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