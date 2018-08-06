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Terörün gölgesi kalktığı Birkleyn Mağaraları ilgi odağı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan ve Antik Çağ'da yerleşim yeri olarak kullanılan Birkleyn Mağaraları, bölgenin terörden temizlenmesi ile birlikte halktan yoğun ilgi görüyor.

DHA | 06.08.2018 - 11:54..
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Vatandaşlar bir yandan Birkleyn Mağaraları'nda çıkan buz gibi suyun kenarında piknik yapıyor, diğer yandan da yüksek kayalıklardan suya atlayıp serinliyor.

Ziyaretçiler, Birkleyn Mağaraları'nın çok önemli ve tarihi olduğunu belirterek, turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Terörün gölgesi kalktığı Birkleyn Mağaraları ilgi odağı

SAKLIKENT'E BENZİYOR

Bölgede terör olaylarının en yoğun yaşandığı yerlerin başından gelen Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki Birkleyn Mağaraları, son yıllarda düzenenlen kapsamlı terör operasyonları ile oluşan huzur ortamıyla gün yüzüne çıktı. İlçeye bağlı Abalı köyü yakınlarında, içerisinden su çıkan tarihi Birkleyn Mağaraları da ziyaretçileri ağırlıyor. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Saklıkent'e benzetilen mağaralar doğal güzelliğiyle büyük ilgi görüyor.

Terörün gölgesi kalktığı Birkleyn Mağaraları ilgi odağı

TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYORLAR

Başta Diyarbakır ve Bingöl olmak üzere çevre illerden çok sayıda kişi, Birkleyn Mağaraları'na sabahın erken saatinde gelerek, piknik keyfi yapıyor. Bazı kişiler de yüksek kayalıklardan suya atlayıp serinliyor. Ziyaretçiler, Birkleyn Mağaraları'nın çok önemli ve tarihi olduğunu belirterek, çevre düzenlemesi yapılması ve bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Terörün gölgesi kalktığı Birkleyn Mağaraları ilgi odağı

'DÜNYANIN BİTTİĞİ YER OLARAK' BİLİNMEKTE

Antik Çağ'da yerleşim yeri olduğu belirtilen Birkleyn Mağaraları'nda yapılan ön kazı incelemelerinde elde edilen kalıntıların ışığında, bölgenin M.Ö. 6000 yılından itibaren kullanıldığı ifade edildi.  Birkleyn Mağaraları'nda birbirine paralel kayalıkların içinde beş mağara yer alıyor.

Terörün gölgesi kalktığı Birkleyn Mağaraları ilgi odağı

Dicle Nehri'nin doğu kolu olan Dibni Çayı, mağaraların birinden girip diğerinden çıkıyor. Buraya aynı zamanda Dicle tüneli adı da verilirken ve nehrin doğduğu yer olduğu değerlendirilen alanda, Asur krallarının kitabe ve kabartmaları da yer alıyor. Makedonya Kralı Büyük İskender'in, Pers seferine giderken 15 bin kişilik ordusuyla burada konakladığı belirtildi.

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