Terörün izi Cinderes'ten temizleniyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'na başarılı bir şekilde devam ederken Afrin merkeze giden önemli noktaları ele geçirdi.
Merkeze yaklaşık 7 kilometre uzaklık kalırken, bölge tamamen çembere alınmış bir durumda.
CİNDERES'TE TEMİZLİK BAŞLADI
Cinderes beldesinin kontrolü TSK ve ÖSO güçlerine geçerken, bölgede sivillerin evlerine geri dönmeleri amacıyla yol düzenleme çalışmaları yapılıyor.
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İŞ MAKİNELERİ BÖLGEDE
Türk Silahlı Kuvvetleri, yollardan molozları iş makineleriyle kaldırırken, teröristlerin tünel girişlerinde kullanmak üzere yol kenarlarına bıraktıkları beton kalıplar iş makineleriyle kaldırıldı.
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