Terörün izi Cinderes'ten temizleniyor

Başakşehir'in Alanyaspor ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Epureanu ve sarı kart gören Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Raco ve Şeyh Hadid beldelerini teröristlerden temizleyen TSK ve ÖSO birliklerinin önünde Afrin'den önceki son hedef olarak Mabadlı kaldı.

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Ndiaye: Galatasaray'ı yüzüstü bırakmadım

Galatasaray'dan sezon ortasında Stoke Ctiy'e transfer olan Badou Ndiaye "Galatasaray taraftarı bana kızmasın, ben onları yüzüstü bırakmadım." dedi.