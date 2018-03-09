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Terörün izi Cinderes'ten temizleniyor

Cinderes beldesinin kontrolünü ele geçirirken, bölgede teröristlerin tünel girişlerinde kullanmak üzere yol kenarlarına bıraktıkları beton kalıplar iş makineleriyle kaldırıldı.

İHA | 09.03.2018 - 18:46..
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Terörün izi Cinderes'ten temizleniyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'na başarılı bir şekilde devam ederken Afrin merkeze giden önemli noktaları ele geçirdi.

Merkeze yaklaşık 7 kilometre uzaklık kalırken, bölge tamamen çembere alınmış bir durumda.

CİNDERES'TE TEMİZLİK BAŞLADI

Cinderes beldesinin kontrolü TSK ve ÖSO güçlerine geçerken, bölgede sivillerin evlerine geri dönmeleri amacıyla yol düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Terörün izi Cinderes'ten temizleniyor

Terörün izi Cinderes'ten temizleniyor

Terörün izi Cinderes'ten temizleniyor VİDEO

İŞ MAKİNELERİ BÖLGEDE

Türk Silahlı Kuvvetleri, yollardan molozları iş makineleriyle kaldırırken, teröristlerin tünel girişlerinde kullanmak üzere yol kenarlarına bıraktıkları beton kalıplar iş makineleriyle kaldırıldı.

Terörün yol açtığı tahribat gün yüzüne çıktı VİDEO

Terörün izi Cinderes'ten temizleniyor

Terörün izi Cinderes'ten temizleniyor

Terörün izi Cinderes'ten temizleniyor

Terörün izi Cinderes'ten temizleniyor

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