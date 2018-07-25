taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.214
USD
4,8358
EURO
5,6590
ALTIN
191,61
PETR
73,8900

Tesla dünyanın en büyük uydu değişimini gerçekleştiriyor

Tesla firması, 10 Iridium NEXT projesi kapsamında 7’nci füzesini bugün fırlattı. Proje tamamlandığında dünyanın en büyük ticari uydu değişim programı gerçekleşmiş olacak.

İHA | 25.07.2018 - 17:37..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Tesla'nın Iridium NEXT projesi, uzay tarihinin en büyük teknoloji güncelleme programı olmak üzere. Bu büyüklükteki bir projeye daha önce hiç cesaret edilmemişti.

Kaliforniya’daki Vandenverg Askeri Hava Üssünde bugün fırlatışı yapılan Falcon 9 füzesi, Iridium projesinin 7’nci ayağını oluşturuyor. Proje tamamlandığında SpaceX firması 75 uydunun değişimini sağlamış olacak.

Tesla dünyanın en büyük uydu değişimini gerçekleştiriyor

FIRLATILMASI İNİŞİNDEN ZOR

Falcon 9 roketleri, ucuna takılan kapsülden ayrılınca, düşmek yerine, yer yüzüne kontrollü bir şekilde iniyor. Ancak füzenin fırlatılması inişinden daha zor, çünkü füze geri dönerken sesten 8 kat daha hızlı şekilde inişe geçiyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kayıp Evrim'in babasından çelişkili ifadeler

Kayıp Evrim'in babasından çelişkili ifadeler

89
Alpay Özalan HDP'lilere geçit vermedi

Alpay Özalan HDP'lilere geçit vermedi

384
Başpiskopos Amvrosios: Yangının nedeni ateist Çipras

Başpiskopos Amvrosios: Yangının nedeni ateist Çipras

158
Meral Akşener kurultayda aday olmayacak

Meral Akşener kurultayda aday olmayacak

210
Rafet El Roman'dan yeni sevgili haberlerine yalanlama

Rafet El Roman'dan yeni sevgili haberlerine yalanlama

73
İletişim ve Strateji Başkanlıklarına atama yapıldı

İletişim ve Strateji Başkanlıklarına atama yapıldı

50
Ormana girenlerden yolunu kaybedip ölenler oldu

Ormana girenlerden yolunu kaybedip ölenler oldu

126
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM