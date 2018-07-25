Tesla dünyanın en büyük uydu değişimini gerçekleştiriyor

Tesla'nın Iridium NEXT projesi, uzay tarihinin en büyük teknoloji güncelleme programı olmak üzere. Bu büyüklükteki bir projeye daha önce hiç cesaret edilmemişti.

Kaliforniya’daki Vandenverg Askeri Hava Üssünde bugün fırlatışı yapılan Falcon 9 füzesi, Iridium projesinin 7’nci ayağını oluşturuyor. Proje tamamlandığında SpaceX firması 75 uydunun değişimini sağlamış olacak.

FIRLATILMASI İNİŞİNDEN ZOR

Falcon 9 roketleri, ucuna takılan kapsülden ayrılınca, düşmek yerine, yer yüzüne kontrollü bir şekilde iniyor. Ancak füzenin fırlatılması inişinden daha zor, çünkü füze geri dönerken sesten 8 kat daha hızlı şekilde inişe geçiyor.