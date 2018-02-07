Tesla’dan uzaya ‘Life On Mars’ dinletisi

Elon Musk'ın sadece Mars’a gönderiyor diye şarkı ismi yüzünden "Life On Mars?"ı seçmesinden sonra ve "Keşke bunu çalsaydı" dediğimiz "Space Oddity" şarkısının uzayla ilişkisini, sizler için anlatıyoruz.

LIFE ON MARS?

“Life On Mars?”, 1971’de David Bowie tarafından 24 yaşında yazıldı. Hikayesi ise, Bowie’nin bir plak şirketiyle anlaşırken Fransız sanatçının “Comme D’Habidute” şarkısına İngilizce aranjman istemesiyle başlıyor. Bowie şarkıyı yazarken, isim haklarını Kanadalı şarkıcı ve besteci Paul Anka satın alıyor. Paul Anka, bu şarkıyı besteleyerek doğruca Frank Sinatra’ya gönderiyor ve ortaya Frank Sinatra’nın meşhur “My Way” şarkısı çıkıyor ve satışlar patlıyor.

Buna sinirlenen Bowie, aynı bestenin üstüne “Life On Mars?”ı yazıyor. Sözlere de şu şekilde yer veriyor:

“Amerika işkencenin yamacında,

Mickey Mouse büyüyerek ineğe döndü.

Şimdi işçiler ün kazandı.

Çünkü Lennon yine satışa çıktı.”

BBC’nin tespiti: “Listelerde kendine yer bulmuş parçalar arasında en garip sözlere sahip olan ‘Life On Mars?’ bir Broadway müzikaliyle bir Salvador Dali tablosu arası bir his uyandırıyor.”

SPACE ODDITY

Keşke çalsaydı dediğimiz Space Oddity’nin hikayesi ise şöyle:

Öncelikle bu şarkıyı seslendiren David Bowie’nin henüz 22 yaşındayken bu şarkıyı yazması şaşırtıcı. Bowie’nin 1968’de fırlatılan Apollo 8 üzerinden esinlendiği bu şarkı, kıymeti sonra anlaşılan şarkılardan biridir.

İçerisinde hayali karakteri olan Major Tom’un uzaya fırlatılışını ve ‘Ground Control’ ile temasının kesilip uzayda kaybolan bir astronotun hikayesini anlatan Bowie, bu karakteri "Ashes to Ashes", "Hallo Spaceboy", "New Killer Star" ve klibi olan "Blackstar"da da kullandı.

"Moon" filminin yönetmeni Duncan Jones, David Bowie’nin oğlu. Babasının bu şarkısından esinlenmiş olmalı ki "Ay üssünde sadece bir makine ile yalnız kalan bir astronotu" anlatan filmi yapmıştır.

ELON MUSK SPACE ODDITY'İ ÇALMALIYDI

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki Kanadalı astronot Chris Hadfield, David Bowie’ye selam çakarak, 2013'te "Space Oddity"i uzayda coverlayıp klibini çekmiştir. İşte bu yüzden Elon Musk, bu şarkıyı çalmalıydı. Arabanın içindeki Starman’le de daha uyumlu olacağını düşünüyoruz.

Şarkının sözleri şu şekilde:

“Yer Kontrol'den Binbaşı Tom'a...

Yer Kontrol'den Binbaşı Tom'a...

protein haplarını al ve kaskını tak.

Yer Kontrol'den Binbaşı Tom'a...

geri sayımı başlatılıyor, motorlar açılsın,

ateşlemeyi kontrol et ve Tanrı yardımcın olsun.

On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş,

dört, üç, iki, bir... havalan.

Bu Yer Kontrol'den Binbaşı Tom'a,

gerçekten büyük bir başarı gösterdin

ve gazeteler kimin tasarımını giyindiğini merak ediyor.

Artık kapsülü terketmenin zamanı geldi eğer cesaretin varsa.

Bu Binbaşı Tom'dan Yer Kontrol'e,

kapıdan adımımı atıyorum

ve en olağandışı şekilde süzülüyorum

ve yıldızlar bugün çok farklı görünüyor.

Burada,

bir teneke kutu içinde mi oturuyorum,

dünyadan çok yukarılarda.

Dünya gezegeni mavi

ve yapabileceğim hiçbir şey yok.

Yüz bin mil geçmeme rağmen,

oldukça durgun hissediyorum.

Ve sanırım uzay gemim gitmesi gereken yeri biliyor.

Karıma onu çok sevdiğimi söyleyin,

zaten biliyor.

Yer Kontrol'den Binbaşı Tom'a,

yörüngeden çıktın, bir şeyler ters gidiyor.

Beni duyabiliyor musun Binbaşı Tom?

Beni duyabiliyor musun Binbaşı Tom?

Beni duyabiliyor musun Binbaşı Tom?

Beni duya...

Burada teneke kutumu etrafta yüzdürüyor muyum,

Ay'dan çok yukarılarda.

Dünya gezegeni mavi

ve yapabileceğim hiçbir şey yok.”