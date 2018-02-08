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Tesla'nın otomobili Mars'ı ıskalayacak

Space-X'in Falcon Heavy roketi ile uzaya gönderilen Tesla otomobili, planlanan Mars rotasından saptı.

Detay Haber | 08.02.2018 - 08:23..
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Tesla'nın otomobili Mars'ı ıskalayacak

Otomobilin, kendisini Mars’ın yörüngesinin yakınlarında bir yere doğru götürecek bir yörüngeye oturtulması planlanıyordu.

ROKET FAZLA ATEŞLENİNCE ROTASINDAN SAPTI

Ancak roket gerekenden biraz fazla ateşlenince araç farklı bir rotaya girdi, aracın Mars'a ulaşması imkansızlaştı.

SpaceX, Falcon Heavy roketini fırlattı

Tesla'nın otomobili Mars'ı ıskalayacak

TESLA, ASTEROİT KUŞAĞINA GİDİYOR

Yeni yörüngenin, Tesla otomobili Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağına doğru götürdüğü hesaplandı.

Tesla'nın otomobili Mars'ı ıskalayacak

ELON MUSK, YENİ ROTAYI PAYLAŞTI

Tesla ve Space-X'in kurucusu Elon Musk, aracın hedefine ulaşamayacağını itiraf etti, yeni rotasını paylaştı.

Aracın Mars'a ulaşamacayak olması hayal kırıklığına yol açtı.

Tesla'nın otomobili Mars'ı ıskalayacak

"HER ŞEYE RAĞMEN BÜYÜK BİR BAŞARI"

Bazı uzmanlar başarısızlığın Space-X'e güveni sarstığı görüşünde. Ancak sivil bir kurumun, yeniden kullanılabilir roketlerle ilk denemesinde gezegenler arası uzaya bir otomobil göndermiş olmasının büyük bir başarı olduğunu söyleyenler de var.

Şimdilik uzayın boşluğunda ilerleyen Tesla otomobile ne olacağını kimse bilmiyor. Herhangi bir uzay cismine çarpma riskinin son derece düşük olduğu belirtiliyor.

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