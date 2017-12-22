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Tesla’yı tanımak için okunması gereken 10 kitap

Kitap Ayracı, Nikola Tesla'yı tanımak ve anlamak için okunması gereken 10 kitabı seçti...

Özel Haber | 22.12.2017 - 13:25..
  1. Haberler
  2. Kitap

nikola tesla

Zamanın ötesinde bir adam Nikola Tesla. Birçok buluşu ile bugün sahip olduklarımızın ilk adımını atmış. Kafası bambaşka çalışan böyle adamları anlamanın yolu da elbette okumaktan geçiyor.

İşte Nikola Tesla’yı tanımak ve anlamak için okuyabileceğiniz 10 kitap...

Tesla’yı tanımak için okunması gereken 10 kitap

Elektrik Çağının Mucidi TESLA

W. Bernard Carlson

Say Yay.

Çev. Ilgın B. Yıldız

S.: 624

Satın almak için tıklayınız: D&R

Tesla’yı tanımak için okunması gereken 10 kitap

Varolmanın Dayanılmaz Ağırlığı - Aforizmalar

Nikola Tesla

Aylak Adam Yay.

Çev. Peren Demirel

S.: 120

Satın almak için tıklayınız: D&R

Tesla’yı tanımak için okunması gereken 10 kitap

Nikola Tesla - Bir Dahinin Biyografisi

Marc J. Seifer

Geoturka Yay.

Çev.: İnci Yılmazlı

S.: 672

Satın almak için tıklayınız: D&R

Tesla’yı tanımak için okunması gereken 10 kitap

İcatlarım

Nikola Tesla

Zeplin Yay.

Çev. Peren Demirel

S.: 112

Satın almak için tıklayınız: D&R

Tesla’yı tanımak için okunması gereken 10 kitap

H.A.A.R.P. Silah ve Nikola Tesla

Kürşad Berkkan

Eftalya Yay.

S.: 222

Satın almak için tıklayınız: D&R

Tesla’yı tanımak için okunması gereken 10 kitap

Buluşlarım - Bir Dahinin Özyaşamöyküsü

Nikola Tesla

Say Yay.

Çev.: Sinem Bertling

S.: 100

Satın almak için tıklayınız: D&R

Tesla’yı tanımak için okunması gereken 10 kitap

Tesla: Maskelerle Çevrili Bir Hayat

Vladimir Pistalo

Zeplin Yay.

Çev.: Süeda Kaya

S.: 472

Satın almak için tıklayınız: D&R

Tesla’yı tanımak için okunması gereken 10 kitap

Zamanın Ötesindeki Deha Tesla

Margaret Cheney

Aykırı Yay.

S.: 264

Satın almak için tıklayınız: D&R

Tesla’yı tanımak için okunması gereken 10 kitap

Nikola Tesla Kendini Anlatıyor

Nikola Tesla

Geoturka Yay.

Çev.: İnci Yılmazlı

S.: 72

Satın almak için tıklayınız: D&R

Tesla’yı tanımak için okunması gereken 10 kitap

Tesla'nın Kutusu

Samantha Hunt

April Yay.

Çev.: Cihat Taşçıoğlu

S.: 344

Satın almak için tıklayınız: D&R

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