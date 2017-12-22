Tesla’yı tanımak için okunması gereken 10 kitap

Zamanın ötesinde bir adam Nikola Tesla. Birçok buluşu ile bugün sahip olduklarımızın ilk adımını atmış. Kafası bambaşka çalışan böyle adamları anlamanın yolu da elbette okumaktan geçiyor.
İşte Nikola Tesla’yı tanımak ve anlamak için okuyabileceğiniz 10 kitap...
Elektrik Çağının Mucidi TESLA
W. Bernard Carlson
Say Yay.
Çev. Ilgın B. Yıldız
S.: 624
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Varolmanın Dayanılmaz Ağırlığı - Aforizmalar
Nikola Tesla
Aylak Adam Yay.
Çev. Peren Demirel
S.: 120
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Nikola Tesla - Bir Dahinin Biyografisi
Marc J. Seifer
Geoturka Yay.
Çev.: İnci Yılmazlı
S.: 672
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İcatlarım
Nikola Tesla
Zeplin Yay.
Çev. Peren Demirel
S.: 112
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H.A.A.R.P. Silah ve Nikola Tesla
Kürşad Berkkan
Eftalya Yay.
S.: 222
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Buluşlarım - Bir Dahinin Özyaşamöyküsü
Nikola Tesla
Say Yay.
Çev.: Sinem Bertling
S.: 100
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Tesla: Maskelerle Çevrili Bir Hayat
Vladimir Pistalo
Zeplin Yay.
Çev.: Süeda Kaya
S.: 472
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Zamanın Ötesindeki Deha Tesla
Margaret Cheney
Aykırı Yay.
S.: 264
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Nikola Tesla Kendini Anlatıyor
Nikola Tesla
Geoturka Yay.
Çev.: İnci Yılmazlı
S.: 72
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Tesla'nın Kutusu
Samantha Hunt
April Yay.
Çev.: Cihat Taşçıoğlu
S.: 344
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