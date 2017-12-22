Tesla’yı tanımak için okunması gereken 10 kitap

Zamanın ötesinde bir adam Nikola Tesla. Birçok buluşu ile bugün sahip olduklarımızın ilk adımını atmış. Kafası bambaşka çalışan böyle adamları anlamanın yolu da elbette okumaktan geçiyor.

İşte Nikola Tesla’yı tanımak ve anlamak için okuyabileceğiniz 10 kitap...

Elektrik Çağının Mucidi TESLA

W. Bernard Carlson

Say Yay.

Çev. Ilgın B. Yıldız

S.: 624

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Varolmanın Dayanılmaz Ağırlığı - Aforizmalar

Nikola Tesla

Aylak Adam Yay.

Çev. Peren Demirel

S.: 120

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Nikola Tesla - Bir Dahinin Biyografisi

Marc J. Seifer

Geoturka Yay.

Çev.: İnci Yılmazlı

S.: 672

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İcatlarım

Nikola Tesla

Zeplin Yay.

Çev. Peren Demirel

S.: 112

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H.A.A.R.P. Silah ve Nikola Tesla

Kürşad Berkkan

Eftalya Yay.

S.: 222

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Buluşlarım - Bir Dahinin Özyaşamöyküsü

Nikola Tesla

Say Yay.

Çev.: Sinem Bertling

S.: 100

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Tesla: Maskelerle Çevrili Bir Hayat

Vladimir Pistalo

Zeplin Yay.

Çev.: Süeda Kaya

S.: 472

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Zamanın Ötesindeki Deha Tesla

Margaret Cheney

Aykırı Yay.

S.: 264

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Nikola Tesla Kendini Anlatıyor

Nikola Tesla

Geoturka Yay.

Çev.: İnci Yılmazlı

S.: 72

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Tesla'nın Kutusu

Samantha Hunt

April Yay.

Çev.: Cihat Taşçıoğlu

S.: 344

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