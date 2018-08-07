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Teyze ve yeğeni yankesicilik suçlamasıyla tutuklandı

Konya'da teyze ve yeğen oldukları tespit edilen iki kadın cep telefonu, cüzdan ve para hırsızlığı olaylarına karıştığı gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.

AA | 07.08.2018 - 11:23..
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Konya'da yankesicilik yöntemiyle 18 ayrı hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan teyze ve yeğeni tutuklandı.

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADELERİNE BAŞVURULDU

Son günlerde kent merkezindeki semt pazarlarında yankesicilik yöntemiyle cep telefonu, cüzdan ve para hırsızlığı olayları yaşanması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, farklı 18 hırsızlık olayının mağduru ile görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Teyze ve yeğeni yankesicilik suçlamasıyla tutuklandı

ZANLILAR TUTUKLANDI

Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin D.A. (21) ve teyzesi G.A. (41) olduğunu belirledi. Şüphelilerin merkez Karatay ilçesindeki bir semt pazarında olduğunu tespit eden ekipler, yaptıkları operasyonla iki kadını gözaltına aldı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine götürülen D.A. ile G.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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