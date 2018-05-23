The Beach filmiyle ünlü Tayland’taki Maya Koyu kapanıyor

Aybüke SENGİR / [email protected]

Maya Körfezi, Leonardo DiCaprio’nun filmiyle Tayland'ın en ünlü plajlarından biriydi. Yoğunluk sebebiyle mercan resiflerinin zarar görmesi, plajın tekrar eski haline dönmesi için kapatılıyor. Bunun sebebi ise sahil otelleri, tekne demirleri ve denize atılan plastik atıklar...

20 YIL ÖNCE EN BAKİR KOYDU

20 yıl önce Tayland'ın en bakir koylarından biri olan Ko Phi Phi Adası'ndaki Maya Koyu, turistlerin attığı atıklar nedeniyle mercan resiflerinin yok olmasına sebep oldu. Koya inşa edilen otellerin atık suları da denize veriliyordu.

LEONARDO DICAPRIO MEŞHUR ETTİ

Maya Körfezi’ne gelenler Phuket veya Koh Phi Phi'den tekneyle buraya ulaşıyor. Bu kadar ilgi görmesinin tek nedeni 2000 yılında gösterime giren ve Leonardo DiCaprio'nun başrolünde oynadığı The Beach filmi.

Leonardo DiCaprio - The Beach

DÜŞÜK SEZONU HAZİRAN-EYLÜL

Tayland yetkilileri Haziran- Eylül ayları arasında koyun kapatılmasına karar verdi. Hatta çevreciler bu yasağın daha da uzatılmasını istiyorlar. Bu dönem Türkiye'de turizm sezonu olmasına karşın Ekvator kuşağındaki Tayland turizmi için düşük sezon olarak kabul ediliyor.

EN İDEAL ZAMAN KASIM-NİSAN

Maya Koyu’na gitmek için en ideal zaman Kasım ve Nisan ayları. Tropikal iklime sahip olan bölgeye genelde yaz kış demeden dünyanın her yerinden turist geliyor. Zaten ülkenin genel sıcaklığı yıl boyunca 30 derece civarlarında.

ULAŞIM PHUKET’TEN

Maya Kumsalı'na giden Phuket limanından kalkan tekneler var. 100 metre yükseklikteki kayalıklarla çevrili Maya koyundaki kumsal, 200 metre uzunluğunda ve bembeyaz kumlardan oluşuyor. Şuanki hali denizde yüzen çöpler, ama genel olarak koyun güzelleğine diyecek yok.