taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.852
USD
4,6789
EURO
5,4540
ALTIN
190,94
PETR
75,8100

The Economist'in 'Erdoğan'a kapıyı gösterin' çağrısı

The Economist bugün sandık başına giden Türk seçmenleri "Sultanı durdurmaya" çağırdı.

Haber Merkezi | 24.06.2018 - 12:50..
  1. Haberler
  2. Gündem
The Economist'in 'Erdoğan'a kapıyı gösterin' çağrısı

The Economist'in 'Erdoğan'a kapıyı gösterin' çağrısı

Bugün 24 Haziran yani Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandığa gitme günü. Türkiye'de olduğu kadar Avrupa'da da seçim günü, merakla ve heyecanla takip ediliyor.

Geçtiğimiz haftalarda İngiliz The Economist Türkiye'deki seçimleri yakından takip ederek sayfalarına taşıyordu. Haberlerini Erdoğan karşıtlığı üzerine kurgulayan yayın organı seçimlerin mutlak favorisi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görse de muhalefetten umudunu kesmiyordu.

"SEÇMENLER ERDOĞAN'A KAPIYI GÖSTERMELİ"

Bugün ise seçmenler sandığa giderken yeni bir haber paylaştı: Türk seçmenler Erdoğan'a kapıyı göstermeli.

Haberine Erdoğan hakkında "24 Haziran'da kaybetmeyi hak ediyor." diyerek başlayan Economist, "popüler bir delifişek" ifadesini kullandığı Muharrem İnce ile ilgili "Anketler, Bay İnce'nin, Erdoğan'ı 8 Temmuz 'da ikinci tur seçime zorlayabilecek olsa bile kazanmayı zor bulacağını ileri sürüyor." dedi ve Türk seçmenleri Erdoğan'a oy vermemeye çağırdı.

"SULTANI DURDURUN"

Gazete,"Sultanı durdurmak için Türkiye'nin etkili bir muhalefet ihtiyacı var." diyerek haberini sonlandırdı.

The Economist'in 'Erdoğan'a kapıyı gösterin' çağrısı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce oyunu kullandı

Muharrem İnce oyunu kullandı

433
Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor

Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor

154
Sezen Aksu oyunu erkenden kullandı

Sezen Aksu oyunu erkenden kullandı

118
Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

527
Başbakan Yıldırım oyunu kullandı

Başbakan Yıldırım oyunu kullandı

64
Başak Demirtaş oyunu kullandı

Başak Demirtaş oyunu kullandı

166
Kucağına aldığı kediyi denize attı

Kucağına aldığı kediyi denize attı

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM