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The Guardian tezkip yayınladı

Kılıçdaroğlu'nun yazısından günler sonra Erdoğan'ın yazısını yayımlayan Guardian, ortaya attığı çirkin iddiayı kendisi yalanladı.

23.07.2017 - 22:41
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The Guardian tezkip yayınladı

Adalet Yürüşü yaptığı günlerde Kılıçdaroğlu'nun yazısını yayımlayan İngiliz The Guardian, 15 Temmuz'un yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yazısını yayımlamıştı.

The Guardian tezkip yayınladı

Ardından The Guardian gazetesinin okuyucu editörü Paul Chadwick, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun yazısını yayımlamamızın ardından Türk Hükümeti bize ulaşarak okuyucuların iki tarafı da dinleyebilmesi ve dengeli yayın yapılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın makalesinin yayımlanmasını istedi” iddiasını ortaya atmıştı.

HATASINI KABUL ETTİ

Gazetenin internet sitesinde Paul Chadwick imzasıyla bir açıklama yayımlandı. Chadwick, "Yanlış anlaşılma oldu" diyerek hatasını kabul etti.

YAZIŞMALARDA KILIÇDAROĞLU'NUN ADI GEÇMEDİ

Chadwick'in yazısında, Cumhurbaşkanlığının The Guardian ile yazışmalarında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının hiçbir yerde geçmediği vurgulandı.

The Guardian tezkip yayınladı

Erdoğan'ın makalesinin ‘denge kurmak’ amacıyla yayımlanmasının hiçbir zaman talep edilmediği belirtildi. Yazının bu durumu yansıtacak şekilde düzeltildiği ifade edilerek, "The Guardian’ın Londra ofisinde bir yanlış anlaşılma olduğu görülmektedir" denildi.

Chadwick’in iddiaları, The Guardian’ın pazartesi günü yayımlanacak sayısında yer almayacak.

Erdoğan, The Guardian'a 15 Temmuz'u yazdı haberi için tıklayınız

Kılıçdaroğlu The Guardian'a yazdı haberi için tıklayınız

The Guardian tezkip yayınladı

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