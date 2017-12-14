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Theresa May kendi milletvekillerinin oylarıyla yenildi

Theresa May hükümeti, AB mevzuatının İngiltere'nin iç hukukuna aktarılmasını düzenleyen yasa tasarısının oylanmasında kendi vekillerinin oylarıyla kaybetti.

AA | 14.12.2017 - 09:32..
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İktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekili Dominic Grieve'in, AB’den Ayrılma (Brexit) Yasa Tasarısı'nın, AB mevzuatının İngiltere'nin iç hukukuna aktarılmasında yetkiyi parlamentonun yetkisini hükümete devreden ve "8. Henry yetkisi" diye adlandırılan 9. maddesiyle ilgili değişiklik teklifi, 305'e karşı 309 oyla kabul edildi.

Theresa May kendi milletvekillerinin oylarıyla yenildi

İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa'daki Tek Gezegen Zirvesi'nde-REUTERS/Benoit Tessier

BREXİT SÜRECİNDE PARLAMENTO ONAYI GEREKİYOR

Kabul edilen değişiklik ile hükümetin Brexit müzakerelerinde AB ile herhangi bir anlaşmaya "evet" denmeden önce İngiliz parlamentosunun onayını alması gerekecek. Hükümet ancak hazırlayacağı yeni bir yasa tasarısına parlamentonun her iki kanadının onayını aldıktan sonra "8. Henry yetkisini" kullanarak AB ile varılacak Brexit anlaşmanın gereklerini yerine getirebilecek.

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