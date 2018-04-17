Theresa May Suriye eleştirilerine cevap verdi

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesinde Aykut Kocaman da Şenol Güneş de oyuncularını, "Rakibin tahriklerine karşı dikkatlı olun" şeklinde uyardı.

Yeterli fiziksel aktivitede bulunmamak, ağır çanta kullanmak ve yanlış ayakkabı seçimi, kas ve iskelet sistemi hastalıklara yol açıyor.

Hatay ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca son 21 günde Amanoslar bölgesinde 25 teröristin ölü olarak ele geçirildi.

Beyoğlu Belediyesi'nin kardeş şehri olan Macaristan'ın Pec Belediyesi ile ortak yürüttüğü 'İki Ülke Bir Kamera' sergisi Taksim'de sanatseverlerle buluştu.

İçişleri Bakanlığı, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan hava destekli operasyonla 2 PKK'lı teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

1 Video hakem devre arasında penaltı verdi Bundesliga'da oynanan Mainz 05 - Freiburg maçında ilk yarı bittikten sonra VAR kararı ile penaltı verildi. Oyuncular soyunma odasından sahaya geri dönmek zorunda kaldı.

2 Türkiye ile İran arasında ilk para takası İran hükümetine bağlı ajans, iki ülke arasında ilk para takasının gerçekleştiğini duyurdu. İran ile Türkiye, dolar/euro kullanmadan ticaret yapacak.

3 Emre Belözoğlu o hareketi basına yaptı Galatasaray maçında "Yazın bunları" tarzında bir hareket yapan Emre Belözoğlu, bu hareketi basın mensuplarına yaptığını açıkladı.

4 KKTC ile Rum yönetimi arasında ipler kopuyor Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüştükten sonra açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz" dedi.

5 Kafes Zırh Sistemi 160 Kirpi'ye entegre edildi 160 adet zırhlı Kirpi için hazırlanan RPG roketlerine karşı koruma sağlayan Esnek Katmanlı Kafes Zırh Sistemi'nin entegrasyonu tamamlandı.

6 Mimarlar Odası Suriye harekatını kınadı Üç ülkenin Esad rejimini yönelik düzenlediği saldırıyı lanetleyen Mimarlar Odası, Türkiye'yi de suçlamayı ihmal etmedi.