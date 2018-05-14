Theresa May'dan Kudüs açıklaması: ABD'ye katılmıyoruz

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşımasıyla ilgili gerilim devam ederken, İngiltere Başbakanı Theresa May'de konuyla ilgili bir açıklama geldi.

"ABD'YE KATILMIYORUZ"

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ın Trump'ın aldığı karara halen katılmadığını söyledi. Sözcü açıklamasında İngiltere'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağını belirtti. May'in sözcüsü Gazze'de yaşanan can kayıpları nedeniyle endişeli olduklarını vurguladı ve itidal çağrısı yaptı.

ABD'NİN BÜYÜKELÇİLİK DAYATMASI

Aralık ayında açıklanan ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararının ardından, bugün ABD Büyükelçiliği Kudüs'e taşındı. Tüm dünyanın tepkisini çeken bu hamle ABD'ye kınama olarak geri dönüyor. Büyükelçiliğin taşınması nedeniyle bugün Gazze'de düzenlenen gösterilerde, İsrail'in katil askerleri göstericilere ateş açarken çıkan olaylarda 43 Filistinli şehit olurken aralarında 15 gazetecinin de bulunduğu 1700 kişi yaralandı.