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Theresa May'den ailelere seçim vaadi

İngiltere Başbakanı Theresa May, 8 Haziran seçimlerini kazanırsa konutlarda kullanılan enerjinin fiyatına sınırlama getirmeye hazırlanıyor.

10.05.2017 - 04:48
  1. Haberler
  2. Politika

May, The Sun gazetesinde yayımlanan yazısında, enerji fiyatında üst sınır getirilmesiyle, 17 milyon aileye yılda 100 sterlin dolayında destek sağlanmış olacağını söyledi.

May, "Milyonlarca emekçi ailesi gibi ben de enerji fiyatlarındaki soygundan usandım. Bu yolla dar gelirli aileler kullandıkları tarife üzerinden 100 sterline kadar tasarruf sağlayabilirler" dedi.

May yazısında, enerji pazarının sıradan ailelerin yararına olmadığına açıkça inandığını belirterek çok sayıda ailenin adil bir hizmet alamadığının altını çizdi. May, ''8 Haziran'da yeniden seçilirsem, enerji fiyatlarının artışına bir sınırlama koyarak bu adaletsizliğin önüne geçeceğim'' ifadelerini kullandı.

Diğer yandan İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Greg Clark, Başbakan May'in açıklamalarının ardından hükümetin yılda 100 sterline kadar tasarruf sağlama sözüne karşılık, bunun mümkün olamayabileceğini söyledi.

Bakan Clark, uluslararası fiyatların artması halinde enerji düzenleyicilerinin de fiyatlarını yükseltme durumunda kalabileceklerini kaydetti.

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