Thor aşkına: Viking Masalları

Tek bir ateşin etrafında toplanıp söylenen ve dinlenen o güzel masallar… Buz ülke, yeşil ülke, üzüm ülkesi; İzlanda ve Norveç topraklarını yuvaları bilen Vikingler, şimdi işte o güzel masallarda, minnetle ve hayranlıkla anılıyor.

VİKİNG MASALLARI

Bir zamanlar ozanların arp çalarak anlattığı, okuryazarlığın artmasıyla yazıya dökülen masallar, Valhalla’ya kavuşmak için görkemli yaralar almaya çalışan o kahramanlardan bahsediyor. Masalda, Viking gemileri, Norveç’ten Batı denizinin ötesine, buz dağlarının arasından geçerek yüzüyor.

Sakin, sessiz ve soğuk kış aylarında ellerinde hep bir uğraş olan İzlanda insanı, bu uğraşı dilinden de düşürmedi; çocuklarına buz denizinin üstünde, kuzey ışıklarının altında, savaşçı atalarının masallarını anlattı…

Thor aşkına! Vikingler masallarda...

Viking Masalları

Jennie Hall

Çev.: Servin Sarıyer

Karakarga Yay.

S.: 187

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Damla Karakuş

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