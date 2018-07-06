THY 14 bin yolcuyu İstanbul ile buluşturdu

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl başlatılan ve bağlantı süresi uzun transfer yolcularının hizmetine sunulan "stopover" ücretsiz konaklama hizmeti yolcu deneyimini başka bir boyuta taşımaya devam ediyor.

İlk yılın sonunda 14 binden fazla transfer yolcu, uygulamayla İstanbul'u keşfetme ayrıcalığı yaşadı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Bayrak taşıyıcı hava yolunun 2017'ün Mart ayında pilot bölge olarak belirlenen Pakistan’da başlattığı, haziran ayında Rusya ile kapsamını genişlettiği "stopover" konaklama hizmeti İstanbul'u transfer merkezi olarak kullanan yolculardan büyük beğeni topladı.

Yolcuların memnuniyeti ve gelen talep üzerine kapsamı genişletilen uygulamayı ilk 6 ayda 11 farklı ülkeden 4 bin yolcu tercih etti. Birinci yılın sonunda ise 18 farklı ülkeden 14 bin yolcu seyahatleri sırasında İstanbul'u hiçbir ek ücret ödemeden keşfetme fırsatı buldu.

Uygulamayı en çok tercih eden bölgeler ise Pakistan, Rusya ve Güney Afrika oldu.

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI İLE ARTIŞ YAŞANMASI BEKLENİYOR

Türkiye'yi dünyanın yeni havacılık merkezi konumuna getirecek İstanbul Yeni Havalimanı ile kente gelecek transfer yolcu sayısında önemli bir artış yaşanması bekleniyor.

İstanbul'u aktarma merkezi olarak kullanacak transfer yolcuları, iki uçuşları arasındaki 20 saatten fazla zamanda "stopover" konaklama hizmeti ile seyahatlerini daha konforlu ve eğlenceli bir yolculuğa dönüştürebilecek. Bu süreçte "stopover" uygulamasının kapsamı da genişletilecek.

UYGULAMANIN SUNDUĞU İMKANLAR

Uygulama ile THY'de aktarmalı olarak seyahat eden, bağlantı süresi 20 saatten fazla, "stopover" yolcuları, bilet alımı akabinde düzenlenecek otel çeki ile İstanbul’un Sultanahmet ve Taksim bölgesinde ekonomi sınıfı için 4 yıldızlı otelde 1 gece, business sınıfı için 5 yıldızlı otelde 2 gece ücretsiz konaklayarak İstanbul’da daha fazla keyifli vakit geçirme imkanına sahip olabiliyor.

THY ile seyahat eden yolcuların hizmetten faydalanabilmesi için gidiş-dönüş bilete sahip olması ve İstanbul’da en az 20 saat bağlantı süresinin olması gerekiyor. Yolcular, uygulama hakkında "https://www.turkishairlines.com/en-int/flights/stopover/#tcm508-133985" linkinden bilgi alabilecek.