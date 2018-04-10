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THY, 2018'nin ilk çeyreğinde rekor kırdı

Türk Hava Yolları, 2018'nin ilk çeyreğinde geçtiğimiz yıla göre yolcu sayısını 29 artırdı ve yüzde 80,5 doluluk oranıyla rekor kırdı.

Haber Merkezi | 10.04.2018 - 17:45..
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THY, 2018'nin ilk çeyreğinde rekor kırdı

Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı THY, İstanbul 3. Havalimanı'na taşınmak için artık gün sayarken rekorlarına da devam ediyor.

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada Mart ayı bazında ve 3 aylık ilk çeyrek bazında rakamlar paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

SON 5 YILIN EN YÜKSEK MART DOLULUK ORANI

"Çift haneli yolcu artışlarının görüldüğü Ocak ve Şubat aylarından sonra Mart ayında da taşınan yolcu sayısı yıllık bazda %24 artış göstererek 6 milyona ulaştı. Bu yolcu artışı, %82 ile son 5 yılın en yüksek Mart ayı doluluk oranına ulaşılmasını sağladı.

Kapasitenin (Arz Koltuk Kilometre) %13 arttığı Mart ayında toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 6 puan arttı. Dış Hat doluluk yaklaşık 6 puanlık artışla %81,7 olarak gerçekleşirken İç Hat uçuşlarda ise %84’e ulaştı.

THY, 2018'nin ilk çeyreğinde rekor kırdı

2017 yılının Temmuz ayında başlayan talepteki (ücretli yolcu kilometre) çift haneli hızlı büyüme %22 artış ile 2018 yılının Mart ayında da devam etti.

YURT DIŞI YOLCU SAYISI YÜZDE 28 ARTTI

Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurt dışı yolcu sayısında gözlenen %28’lik artış Türkiye’ye olan ilginin artmaya devam ettiğinin önemli bir göstergesi oldu.

THY, 2018'nin ilk çeyreğinde rekor kırdı
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, doluluk oranlarıyla ilgili bilgiyi Twitter sayfasından paylaştı.

Bu ayda taşınan Kargo ve Posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %29 arttı. Kargodaki bu büyümeye %49 ile K. Amerika, %42 ile Orta Doğu, %38 ile Afrika ve %32 ile Avrupa katkı sağladı.

Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre tüm bölgelerde yolcu doluluk oranı artış gösterdi. Bu artışlar Kuzey Amerika’da 12 puan, Orta ve Güney Amerika’da 10 puan, Afrika’da 10 puan ve Avrupa’da 5 puan olarak gerçekleşti.

İLK ÇEYREKTE THY REKORU KIRILDI

Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre talepte %25’lik artış sağlanıp, yolcu sayısı da %29 artarak 17 milyona ulaştı.

THY, 2018'nin ilk çeyreğinde rekor kırdı


THY, 1997 yılında kurularak uluslararası ölçekte seyahat edenler için kapsamlı bir ulaşım hizmeti sunan ilk küresel havayolu ittifakı Star Alliance'a üyeliğinin 10. yılını şirketin genel yönetim binasında dün düzenlenen törenle kutladı. THYYönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı (sağda), Star Alliance Üst Yöneticisi Jeffrey Goh'a hediye takdim etti.

Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Mart döneminde 6,5 puanlık artış ile %80,5 olurken, Türk Hava Yolları en yüksek ilk çeyrek doluluk oranına ulaştı. Yurtdışı yolcu doluluğu 7 puan artarak %80 seviyelerine, yurtiçi yolcu doluluğu ise yaklaşık 4 puan artarak %85 seviyelerine ulaştı. Bu oranlar ile yurtdışı uçuşlarda son 5 yılın en yüksek, yurtiçi uçuşlarda ise Türk Hava Yolları tarihinin en yüksek yolcu doluluk oranlarına ulaşıldı.

Mart ayındaki Kargo ve Posta hacmindeki güçlü artış ile birlikte yılın ilk çeyreğinde toplam taşınan Kargo ve Posta geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %38 artarak 312 bin tona yükseldi."

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