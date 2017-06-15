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THY çalışanlarına yeni kurallar

Çalışanlar, sosyal medya hesaplarına THY’de görev yaptıklarını yazamayacak, üniformalı fotoğraf ve video paylaşımı yapamayacak.

15.06.2017 - 06:54
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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi imzasıyla çalışanlara dağıtılan yazıda, "Amaç, çalışanlar tarafından sosyal medya ve internet platformu üzerinden yapılacak paylaşımların Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın prestijine, marka değerine ve kurumsal ilkelerine zarar vermesinin önüne geçmektir" denildi.

Yayınlanan bilgilendirmede, THY Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kuralların THY'nin ve iştiraklerinin tüm personelini kapsadığına dikkat çekildi.

ÜNİFORMA KURALI

Yeni kurallara göre; THY'de görev yaptıkları bilgisi çalışanların sosyal medya hesaplarında yer almayacak. Markaya zarar verecek, hukuki sonuçlar yaratabilecek içeriklerden kaçınılacak. Personel, THY adına herhangi bir itham, beyan veya vaatte bulunamayacak.

Çalışanlar gizlilik içeren bilgi veya belgeleri sosyal medyadan paylaşamayacak. Yeni uygulama ile üniformalı paylaşıma da yasak getirildi. Paylaşılan fotoğraflarda, genel ahlak veya güvenlik konusunda bilgilere dikkat edilecek.

Personel, THY'nin kurumsal medya hesapları tarafından yayınlanmış haberleri, bilgilendirmeleri, anketleri paylaşabilecek.

Çalışanlar; Türkiye Cumhuriyeti'nin kurum ve kuruluşları, devlet büyükleri ve yöneticileri, milli ve manevi değerler, THY tüzel kişiliği, yöneticileri ve çalışanları ile THY iştiraklerinin tüzel kişiliği, yöneticileri ve çalışanları hakkında eleştiri sınırlarını aşan, kin ve nefret söylemleri içeren, toplumu ayrımcılığa sevk edebilecek, iş barışına zarar verebilecek, etik dışı ve/veya siyasi içerikli ifadeler kullanamayacak.

THY PİLOT ARIYOR

THY, yetiştirilmek üzere pilot adayı almak üzere ilan verdi. Sınavı geçen adaylar, anlaşmalı uçuş okullarında eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra yolcu uçaklarında ikinci pilot olarak göreve başlayacak. Adayların 1 Ocak 1987 ve sonrası doğmuş olmaları, açık öğretim veya örgün eğitimde lisans eğitimlerini tamamlamış olmaları, gerekli boy-kilo oranına sahip ve istenilen sağlık şartlarına sahip olması gerekiyor.

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